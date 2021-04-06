Emekli amiraller ne kadar maaş alıyor? Amiral maaşları ne kadar 2021?

Emekli amiraller ne kadar maaş alıyor? Amiral maaşları ne kadar 2021?

Türkiye'nin gündeminde olan emekli amirallerin bildirisinin ardından amiral maaşları da araştırma konusu oldu. Peki emekli amiralleri maaşları ne kadar? İşte detaylar..

104 emekli amiralin yayınladığı bildiri ülke gündemine otururken, emekli amiral maaşları da merak edilmeye başladı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, “Muhtıra tarzında hazırlanarak gece yarısı servisi yapılan bildiride imzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları kaldırılmalı, emekli maaşları kesilmelidir. Taviz veya gecikmenin bedeli hiç kuşkusuz ağır olacaktır. Konu vatandır, konu demokrasidir, konu milli iradedir.” dedi.

Akabinde vatandaşlar emekli amiral maaşlarını sorgulamaya başladı. Peki amiraller ne kadar maaş alıyor? Emekli amiral maaşları 2021..

EMEKLİ AMİRAL MAAŞLARI NE KADAR?

Deniz Kuvvetleri'nden emekli olan koramiraller 12 bin liradan fazla emekli maaşı, 340 bin liradan fazla ikramiye, tümamiraller 11 bin lira maaş, 286 nin lira ikramiye ve tuğamiraller ise 10 bin lira maaş, 282 bin lira emekli ikramiyesi alıyor.

15 Ekim 2008 tarihinden önce Emekli Sandığı Kanununa tabi bir göreve başlamış olan TSK personeli maaşları tablodaki gibidir:

GENERAL VE EMEKLİ AMİRAL MAAŞI

1/4 derecesindeki 30 yıl hizmet süresi olan Tuğgeneral ve Tuğamiral emekli maaşı 2020'de 9.000 TL, 2021'de 10.000 TL, 2022'de 11.000 TL civarındadır.

1/4 derecesindeki 30 yıl hizmet süresi olan Tümgeneral ve Tümamiral emekli maaşı 2020'de 9.500 TL, 2021'de 11000 TL, 2022'de 12.500 TL civarındadır.

1/4 derecesindeki 30 yıl hizmet süresi olan Korgeneral ve Koramiral emekli maaşı 2020'de 10.000 TL, 2021'de 11500 TL, 2022'de 13.000 TL civarındadır.

1/4 derecesindeki 30 yıl hizmet süresi olan kuvvet komutanları ve Jandarma Genel Komutanı da 2020'de 13.000 TL, 2021'de 15.000 TL, 2022'de 16.000 TL civarında emekli maaşı almaktadır.

AMİRAL VE GENERAL EMEKLİ İKRAMİYESİ

1/4 derecesindeki 30 yıl hizmet süresi olan Tuğgeneral ve Tuğamiral emekli ikramiyesi 2020'de 190.000 TL, 2021'de 200.000 TL, 2022'de 210.000 TL civarındadır.

1/4 derecesindeki 30 yıl hizmet süresi olan Tümgeneral ve Tümamiral emekli ikramiyesi 2020'de 195.000 TL, 2021'de 205.000 TL, 2022'de 215.000 TL civarındadır.

1/4 derecesindeki 30 yıl hizmet süresi olan Korgeneral ve Koramiral emekli ikramiyesi 2020'de 200.000 TL, 2021'de 210000 TL, 2022'de 220.000 TL civarındadır.

1/4 derecesindeki 30 yıl hizmet süresi olan Orgeneral ve Oramiral emekli ikramiyesi 2020'de 205.000 TL, 2021'de 215000 TL, 2022'de 230.000 TL civarındadır.

1/4 derecesindeki 30 yıl hizmet süresi olan kuvvet komutanları ve Jandarma Genel komutanının emekli ikramiyesi ise 250.000 TL dolaylarındadır.