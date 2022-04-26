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    Emekli bayram ikramiyeleri yattı mı? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı...

    Ramazan Bayramı öncesi ödenecek olan ikramiyelerin hesaplara yatıp yatmadığı merak ediliyor. Peki emekli bayram ikramiyesi ödendi mi? İşte SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ikramiye tarihleri...
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 09:52
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    Emekli bayram ikramiyeleri yattı mı? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor.

    Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplara geçen ikramiyeler, emekli vatandaşlara rahat bir nefes aldırıyor.

    Emekli bayram ikramiyesi bu yıl 2 Mayıs Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak.

    SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri, ikramiyelerin hesaplara geçip geçmediğini kontrol ediyor.

    Çifte bayram yaşayacak olan emekliler, bu sene bin 100 lira alacak. Peki emekli ikramiyeleri ne zaman, ayın kaçında, hangi gün yatacak? İşte ödeme tarihleri...

    Emekli bayram ikramiyeleri yattı mı?

    Emekli bayram ikramiyeleri 27-29 Nisan tarihleri arasında hesaplarda olacak.

    Emekli bayram ikramiyesi 4/a’lı işçi emeklileri için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan,
    22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan,
    4/b’li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan,
    4/c’li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.

     


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