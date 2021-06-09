Emekli promosyon ödemeleri 2021: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Emekli promosyon ödemeleri 2021: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Emekliler Temmuz zammı öncesi hangi bankanın ne kadar emekli promosyonu verdiğini araştırıyor. İşte bankalara göre emekli promosyon ödemeleri..

Temmuz zammının açıklanması beklenirken emekliler hangi bankanın ne kadar emekli promosyonu verdiğini sorguluyor.

3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar ikinci kez promosyon alırken, yeni emekliler de maaşı bağlanır bağlanmaz bu imkandan faydalanıyor.

Maaşa göre en düşük promosyon tutarları 500, 625, 750 lira olurken, özel bankaların kampanyalarıyla tutar daha da artabiliyor. Peki hangi banka ne kadar emekli promosyonu ödüyor? İşte bankalara göre promosyon tutarları..

GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU 2021

1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 1000 lira,

1.500-2.500 lira arasında emekli maaşı alanlara 1.250 lira,

2.500 lira ve üstünde maaş alanlara ise 1.500 lira promosyon ödemesi gerçekleştiriliyor.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2021

Akbank emekli maaşını 30 Haziran 2021 tarihine kadar taşıyanlara şu promosyon ücretlerini veriyor;

0-1499 TL maaş alanlar: 1.200 TL promosyon

1.500 TL – 2.499TL maaş alanlar: 1.500 TL promosyon

2.500 TL ve üzeri maaş alanlar: 1.750 TL promosyon

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU 2021

30 Haziran 2021 tarihine kadar emekli maaşını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü verenler;

1500 TL'ye kadarsa 1.200 TL

1500 TL-2500 TL arasındaysa 1.500 TL

2500 TL'nin üzerindeyse 1.750 TL nakit promosyon alıyorlar.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2021

Halkbank maaşa göre 500, 625, 750 lira promosyon veriyor.

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2021

Denizbank maaşa göre 675, 850, 1.000 TL promosyon veriyor.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2021

Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2021

1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,

1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,

2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

ING

Emekli maaşını ING'den almaya başlayanlar 1 aylık toplam gelir/aylık tutarları 1.500 TL'ye (1.500 TL hariç) kadar ise 675 TL, 1.500 TL-2 bin 500 TL (2 bin 500 TL hariç) arası ise 850 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri ise 1.000 TL nakit promosyon ödemesi alıyor.

İŞ BANKASI

3 yıllığına peşin olarak;

1.500 TL’den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 750 TL,

1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 875 TL,

2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 1.000 TL ödeme yapılır.

QNB FİNANSBANK

Maaşa göre 1.000, 1.300, 1.600 lira.

TEB

Maaşını taşıyana ve 2 otomatik fatura ödeme talimatı verene 1.000, 1.300, 1.600 lira. Ayrıca ay sonuna kadar kredi kartı için başvuranlara market ve sağlık harcamalarında 300 liraya kadar indirim.

ŞEKERBANK

Maaşını taşıyana 1.050, 1.300, 1.550 lira. 1.000 liralık kart alışverişine de 200 lira bonus.