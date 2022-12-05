Emekli ve memur zammı belli mi oldu mu? İşte enflasyon rakamlarına göre zam oranları

Emekli ve memur zammı belli mi oldu mu? İşte enflasyon rakamlarına göre zam oranları

Emekli zammı ve memur zammı oranları yakından takip ediliyor. 2022 Kasım ayı enflasyon rakamları ile birlikte Ocak zammı için 5 aylık zam oranı netleşmiş oldu.

2022 yılının sonlarına doğru memur ve memur emeklilerinin maaşına yapılacak zam merak konusu oldu. Pek çok vatandaşı ilgilendiren Kasım ayı enflasyon rakamlarında 5 aylık enflasyon farkı netleşti. Kasım ayı rakamlarının belli olması sonrası memur ve emekliler 2023 yılında alacakları zam oranını sorgulamaya başladı. İşte emekli ve memur maaşı zammında son durum...

Emekli zammı ve memur zammı belli oldu mu?

Temmuz ve Aralık döneminde ortaya çıkacak olan enflasyonun %7’yi aşması durumunda aşmış olan oranda ek zam uygulaması gerçekleşecek. Ayrıca ilk 6 aylık enflasyon Ocak zammı olan %7.5 oranını geçtiği için memur ve memur emeklisine yapılan %7’lik sözleşme zammına enflasyon farkı ilavesi olmuştu. Söz konusu fark yüzde 34.85 (42.35-7.5) olarak gerçekleşmişti.

Kasım ayı enflasyonu ne kadar?

TÜİK Kasım ayı ile ilgili Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamları duyuruldu. Buna göre, TÜFE'de yaşanan değişim Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki senenin Aralık ayına göre ise %62,35, bir önceki senenin aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 şeklinde gerçekleşti.

En düşük emekli maaşı tahminleri

En düşük emekli ve memur maaşı tahminleri de sık sık araştırılıyor. Şu anda en düşük memur maaşı 9 bin 105 TL seviyesinde bulunuyor. Ek maaş zamları da gündemde yer alıyor. Buna göre yüzde 30’luk artış olursa 11 bin 837 TL, yüzde 35’lik bir artış olursa 12 bin 292 TL seviyesinde olmuş olacak. Eğer yüzde 40’lık bir artış olursa bu kez 12 bin 747 seviyesinde olmuş olacak.

En düşük emekli maaşı ise 3 bin 500 TL seviyesinde yer alıyor. Bu tutarın asgari ücret seviyesinde olması sendikalar tarafından talep ediliyor. Fakat en düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL üzerinde %30’luk artış olması durumunda 4 bin 550 TL, yüzde 35’lik artış olursa 4 bin 725 TL, yüzde 40’lık artış olursa ödenecek oran 4 bin 900 TL olmuş olacak.