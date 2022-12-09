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    Emeklilere 2023 yılbaşı ikramiyesi verilecek mi?

    Emekliler, yılda 2 kez bayram ikramiyesi alıyor. Yılbaşı için de verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Peki 2023 emeklilere yılbaşı ikramiyesi var mı, verilecek mi? İşte detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2022 - 13:22
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    Emeklilere 2023 yılbaşı ikramiyesi verilecek mi?

    Yılbaşına sayılı günler kala, emeklilerin gündeminde ikramiyeler var.

    Yılda iki kez olmak üzere verilen 1100 lira bayram ikramiyesi, yılbaşında da ödenecek mi merak ediliyor.

    Milyonlarca emekli, 2023 yılbaşı ikramiyesi var mı sorusuna yanıt arıyor.

    Peki yılbaşında emekliye ikramiye verilecek mi? Emekliye 1100 TL yılbaşı ikramiyesi var mı, yatacak mı? İşte ayrıntılar...

    Emeklilere 2023 yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? #1

    Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi?

    Emekli ikramiyeleri Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde ödeniyor. Yılbaşı için herhangi bir ikramiye ödemesi bulunmuyor.

     


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