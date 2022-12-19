Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? 2023 yılbaşı ikramiyesi ne kadar olacak?

Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? 2023 yılbaşı ikramiyesi ne kadar olacak?

Yeni yıla kısa bir zaman kala emekliler, yılbaşı ikramiyesini araştırmaya başladı. Peki yılbaşında ikramiye verilecek mi? 2023 emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte detaylar...

Ülkemizde emekli vatandaşlara, 2018 yılından itibaren Ramazan ve Kurban Bayramları'nda ikramiye ödemesi yapılıyor.

Geride bıraktığımız yılda emekli vatandaşlara, toplamda iki kez 1100 TL ikramiye ödemesi gerçekleşti.

Emeklilerin maaş zammı ise, 3 Ocak tarihinde TÜİK'in açıklayacağı enflasyonla belli olacak.

2023 yılı emekli maaşı zammı için nefesler tutulurken, bir yandan da ikramiye ücretleri sorgulanıyor.

Yılbaşına kısa bir zaman kala, "Yılbaşı ikramiye ödemesi yapılacak mı? Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?" soruları araştırılıyor. İşte detaylar...

Emekliye yılbaşı ikramiyesi yapılacak mı?

Emekli vatandaşlara yılbaşı ikramiyesi verilmesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandığında haberimizde yer alacaktır.

2023 Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 21 Nisan Ramazan Bayramı, 28 Haziran Kurban Bayramı ikramiyeleri yatırılacak.

2023 emekli ikramiyesi ne kadar olacak?

2022 yılında emekli vatandaşlara Ramazan ve Kurban Bayramı’nda 1100 TL ikramiye ödemesi gerçekleşti. 2023 yılı için ikramiye ödemelerine yapılacak zam oranıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.