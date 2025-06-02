Emeklilerin maaş ödemeleri 4 Haziran'da yapılacak

Haber Merkezi
Kurban Bayramı'na sayılı günler kalırken, milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarının akıbeti merak konusu oldu.
Maaşların bayram öncesi yatırılıp yatırılmayacağı tartışmasına son noktayı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) koydu.
ÖDEMELER ERKENE ALINDI
SGK, maaşların belirlenen tarihten erkene alındığını duyurdu.
4 HAZİRAN'DA YATIRILACAK
Kurumun konuya ilişkin duyurusunda şu ifadeler yer aldı:
"Aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerimizin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacaktır."
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