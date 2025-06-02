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Emeklilerin maaş ödemeleri 4 Haziran'da yapılacak

Emeklilerin maaş ödemeleri 4 Haziran'da yapılacak Sosyal Güvenlik Kurumu, emekli sandığı kapsamındaki emekli ve hak sahiplerinin maaş ödemelerinin beklenenden önce yapılacağını açıkladı. buna göre maaşlar, 4 Haziran'da hesaplara yatırılacak.