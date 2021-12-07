Emekliye 1100 lira yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? 2022 ikramiye tarihleri...

Bilindiği üzere yılda iki kez olmak üzere milyonlarca emekliye devlet tarafından 1100 TL bayram ikramiyesi veriliyor. Yılbaşında da geçerli olup olmayacağı merak konusu oldu.

Yılbaşına sayılı günler kala, emeklilerin kafasında ikramiyelere dair soru işaretleri oluştu.

Yılda iki kez olmak üzere verilen 1100 lira bayram ikramiyesi, yılbaşında da ödenecek mi merak ediliyor.

Milyonlarca emekli, bayram ikramiyeleri sayesinde rahat bir nefes alıyor.

Peki yılbaşında emekliye ikramiye verilecek mi? Emekliye 1100 TL yılbaşı ikramiyesi var mı, yatacak mı? İşte ayrıntılar...

EMEKLİYE YILBAŞI İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Emeklilere 2022 yılında yine bayramlarda iki kez 1100'er TL ikramiye ödenecek. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına 1100'er TL ikramiye yatırılacak.

Ancak 2022 yılbaşında emekliye 1000 TL ikramiye yatacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

2022 EMEKLİ İKRAMİYESİ

2022 yılındaRamazan Bayramı 2-4 Mayıs; Kurban Bayramı ise 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. 1100 TL emekli bayram ikramiyeleri ise bayramdan birkaç gün önce yine hesaplarda olacak.