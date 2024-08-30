Emine Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı 30 Ağustos Zafer Bayramı için mesaj yayınlayan Emine Erdoğan, "30 Ağustos, tarihimizin en parlak zaferlerinden biri olarak, bize birlik ve beraberliğin gücünü gösteriyor" ifadelerini kullandı.

AA

Türk milletinin kararlılığı ve gücünü tüm dünyaya gösteren Büyük Taarruz zaferinin ardından 102 yıl geçti.

Tüm Türkiye için büyük bir önem arz eden bu gün, ülke genelinde coşkuyla kutlanıyor.

EMİNE ERDOĞAN BÜYÜK ZAFERİ KUTLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da 30 Ağustos Zaferi'nin 102'nci yıl dönümüne özel bir mesaj yayınladı.

"BU TOPRAKLARDAN BARIŞ VE KARDEŞLİK RÜZGARI EKSİK OLMASIN"

30 Ağustos Zaferi'nin ülke tarihinin en parlak zaferlerinden biri olduğunu belirten Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"30 Ağustos, tarihimizin en parlak zaferlerinden biri olarak, bize birlik ve beraberliğin gücünü gösteriyor. Şanlı zaferin yıl dönümünde, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu topraklarda, barış ve kardeşlik rüzgarlarının hiç eksik olmamasını diliyorum.

30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum."

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)