Emine Erdoğan, 'Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı'nın açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği'nin (TOGEM-DER) "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı"nın açılışını gerçekleştirdi.

TAŞYAPI Şişli Etkinlik Alanı'nda düzenlenen ve derneğin 20. yılında "Bir Alışveriş, Bin İyilik" sloganıyla yapılan etkinliğe girişte Erdoğan'ı, TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Mihrimah Belma Sekmen ve dernek üyeleri karşıladı.

GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI ANLATILDI

İlk olarak Emine Erdoğan'ın gönüllülük çalışmalarının anlatıldığı video gösterimiyle başlayan programda, etkinliğin bu yılki temasının "nar" olduğu belirtilerek, bugün burada yapılan her şeyin, tıpkı nar taneleri gibi çoğalan bir iyilik hareketinin parçası olduğu vurgulandı.

NAR BEREKETİN SEMBOLÜ

Programda, bu yılki etkinliğin temasına ilham veren narın, tarih boyunca yalnızca bir meyve değil, bir arada durmanın, çoğalmanın ve bereketin asırlardır yaşayan bir sembolü olduğu ifade edildi.

EMİNE ERDOĞAN PAZARDA STANTLARI GEZDİ

Bu kapsamda programda, TOGEM-DER'in uzun yıllardır sürdürdüğü iyilik yolculuğunun özünü temsil eden ritüel gerçekleştirildi. Emine Erdoğan, iyiliğin nesilden nesile aktarılmasını simgelemek adına toprağa nar fidesi ekti. Ardından önce TOGEM-DER Mütevelli Heyeti üyeleri ve programa katılım gösteren sanatçılarla aile fotoğrafı çekildi.

Açılış programının ardından Emine Erdoğan, mobilyadan giyime, ayakkabıdan aksesuara, ev eşyasından elektronik ürünlere, markalar tarafından bağışlanan yeni ürünlerin satışa sunulduğu pazarda stantları gezdi.

ALIŞVERİŞ YAPANLAR VE STANT GÖREVLİLERİYLE FOTOĞRAF

Pazara gelen misafirlerle tek tek ilgilenen Erdoğan, alışveriş yapanlarla ve stant görevlileriyle de fotoğraf çektirdi.

Etkinlikte, derneğin mefruşat, giyim ve yemek atölyelerinde üretilen ürünler de yer alırken onarılan mobilyalar, yeniden dikilen giysiler, sıfır atık odaklı tasarımlar ile ikinci el eşyalar, sürdürülebilir yaşam farkındalığını desteklemek için ziyaretçilerle buluştu.

ALIŞVERİŞ YAPARAK DESTEKLEDİ

"Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı"nda stantları tek tek gezen Erdoğan, ihtiyaç sahiplerine bağışlanması amacıyla alışveriş yaparak destekte bulundu.

Etkinliğe katılan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da pazarda satışı gerçekleştirilen futbol formalarının bulunduğu stantta, Emine Erdoğan'a isminin yazılı olduğu imzalı milli takım forması hediye etti.

Açılışa; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Mihrimah Belma Sekmen ve TOGEM-DER Mütevelli Heyeti üyeleri ile Acun Ilıcalı, Alişan, Ebru Akel, Ebru Şallı, Bülent Serttaş, sosyal medya fenomeni Cem Özkök, Amine Gülşe Özil, Zahide Yetiş, Saruhan Hünel ile moda, sanat, medya ve iş dünyasından pek çok isim katıldı.

"BİR ALIŞVERİŞ BİR KAPININ ÇALINMASINA, BİR TERCİH BİR YÜREĞİN HAFİFLEMESİNE VESİLE OLACAK"

Emine Erdoğan, "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı"na ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2005 yılından bugüne aynı inanç ve kararlılıkla iyilik yolculuğunu sürdüren TOGEM-DER'in 20 yıldır kalplere dokunduğunu belirtti.

Bu anlayışla hayat bulan "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı" etkinliğinin, dayanışmayı, paylaşmayı ve bereketi büyüttüğünü ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

Bir Alışveriş, Bin İyilik' diyerek, TOGEM-DER atölyelerinde üretilen ve markalar tarafından bağışlanan binlerce ürünün yanı sıra sıfır atık anlayışıyla yeniden hayat bulan eşyalar, geleceğe bırakılan temiz bir niyetin timsali. Pazardan alınan her ürün, nar taneleri gibi çoğalacak, TOGEM-DER'in sosyal yardım projeleriyle ihtiyaç sahiplerine bir nefes olacak. Bir alışveriş bir kapının çalınmasına, bir tercih bir yüreğin hafiflemesine vesile olacak. Emeğiyle, desteğiyle ve niyetiyle bu iyilik hikayesine katkı sunan herkese içtenlikle teşekkür ediyorum.

"HERKES KATILSIN"

Emine Erdoğan, paylaşımında iyiliğin eksilmeden arttığı bu anlamlı harekete herkesin katılmasını da diledi.