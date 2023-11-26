Emine Erdoğan, Gazze'de ölen bebeklerden bahsetti: Meçhul çocuklar şehri Emine Erdoğan, Gazze'de öldürülen binlerce masum bebek için konuştu. Erdoğan sözlerinde, "Şifa Hastanesi'nde çalışan bir doktorun, "En zor şeyin ölmüş küçük bir bebeğin vücuduna 'meçhul bebek x' yazmak" olduğunu söylemesi, Gazzeli çocukların içinde bulunduğu dehşeti özetliyor" dedi.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazze için ve Gazzeli masumlar için konuşmaya devam ediyor.

Hem sosyal medya paylaşımlarında hem de katıldığı programlarda Gazze'yi unutmayan Emine Erdoğan, geçtiğimiz günlerde lider eşlerini İstanbul'da topladı.

Bu toplantıda önemli mesajlar veren Emine Erdoğan, ABD'de yayın yapan Newsweek dergisine konuştu.

Emine Erdoğan, Gazze'deki krizi ve 15 Kasım'da devlet ve hükümet başkan eşlerinin ve ülke temsilcilerinin katılımıyla düzenledikleri zirvenin ardından yapacakları çalışmaları değerlendirdi.

"Meçhul asker kavramını çocuklar için kullanacağımızı düşünemezdim"

Her şey aklıma gelirdi de bir gün savaşlarda kimliği belirlenemeyen askerler için kullanılan meçhul asker kavramını çocuklar için kullanacağımızı düşünemezdim. Şifa Hastanesinde çalışan bir doktorun, "en zor şeyin ölmüş küçük bir bebeğin vücuduna 'meçhul bebek x' yazmak" olduğunu söylemesi, Gazzeli çocukların içinde bulunduğu dehşeti özetliyor.

"Gazze artık meçhul çocuklar şehri"