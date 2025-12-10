Emine Erdoğan: Kadın gazeteciler irfan ve cesaret timsalleridir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Emine Erdoğan'dan dikkat çeken yeni bir paylaşım daha geldi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'deki soykırımı dünyaya duyurmak için canlarını siper eden kahraman kadın gazeteciler, karanlığın içinden gerçeğin sesini çekip çıkaran irfan ve cesaret timsalleridir.

"ONLARIN BIRAKTIĞI İZLERİ GELECEĞE TAŞIMALIYIZ"

Onların her kaydı, her sözü, her adımı, zulmün örttüğü perdeyi yırtan bir hakikat nefesidir. Bugün o nefesi diri tutmak, onların bıraktığı izleri geleceğe taşımak, insanlık adına üstlendiğimiz en asil sorumluluktur." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, programdan görüntülerin bulunduğu video da yer aldı.