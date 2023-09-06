Emine Erdoğan, Kiev'deki 3. Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesaj gönderdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Ateş, her ne kadar düştüğü yeri yaksa da savaş ülke sınırı tanımıyor. Ölüm ve yıkımdan kaçmak için 8 milyondan fazla Ukraynalı; yurdunu, yuvasını ardında bırakarak farklı ülkelere sığınmak zorunda kaldı" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Emine Erdoğan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bu yıl 3'üncüsü düzenlenen, 'Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.

Erdoğan, 21'inci yüzyıl savaşlarında sivil kayıpların yüzde 90'ları bulduğunu belirtti.

Erdoğan, "Savaşın zihin sağlığı üzerindeki sonuçları ve toplumsal boyutu ise çoğu zaman ihmal ediliyor. Özellikle savaş ve doğal afetler gibi bireyin kendi kontrolü dışında gelişen ve halklar üzerinde travmatik sonuçlar doğuran olgular, insan ruhu üzerinde kalıcı izler bırakıyor" diye konuştu.

"Ukrayna'da da savaşı durdurmak hepimizin ortak sorumluluğu olmalıdır."

Ukrayna halkının Kırım'ın işgali ve Rusya-Ukrayna savaşının yıkıcı etkilerine maruz kaldığını kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:

Tiktok'da bizi takip edin

"Ateş, her ne kadar düştüğü yeri yaksa da savaş ülke sınırı tanımıyor. Ölüm ve yıkımdan kaçmak için 8 milyondan fazla Ukraynalı; yurdunu, yuvasını ardında bırakarak farklı ülkelere sığınmak zorunda kaldı. 5 milyondan fazla Ukraynalı, ülkeye dönmüş olsa da aileler parçalandı ve büyük trajediler yaşandı. Her savaşta yalnız insanlığımız değil; ortak mirasımız olan şehirlerimiz, medeniyetimiz, kütüphanelerimiz, efsanelerimiz ve masallarımız da ölüyor. Tabiatın dengesi geri döndürülemeyecek derecede örseleniyor. Bu nedenle bütün çatışma bölgelerindeki gibi Ukrayna'da da savaşı durdurmak hepimizin ortak sorumluluğu olmalıdır. Çatışmadan en çok etkilenen gruplar; kadınlar ve çocuklar. Sağanak gibi yağan yabancılaşma, acizlik ve mağduriyet hissiyle baş etmek, yetişkinler için dahi zorken çocukların hassas kalplerinde onmaz yaralar açılıyor."

"Vicdanımıza emanet edilmiş yavrularımızın ihtiyaçlarını karşılamak için kurumlarımız seferber oldular"

Erdoğan, Türkiye olarak ilk günden bu yana tahribatın azalması, savaşın bir an önce adil ve hakkaniyetli bir barışla sonuçlanması için gayret sarf edildiğini vurguladı. Erdoğan, "Bu çerçevede, dostum Olena Hanım'ın girişimleriyle, aralarında özel gereksinimli çocukların da bulunduğu 1196 çocuğumuzu Türkiye'ye getirdik. Vicdanımıza emanet edilmiş yavrularımızın ihtiyaçlarını karşılamak için kurumlarımız seferber oldular" dedi.

"Her zaman olduğu gibi önümüzdeki dönemde de Ukrayna'nın her alanda yeniden imarı, öncelikli konularımızdan olacak"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky'in eşi Olena Zelenska ile her buluşmalarında Ukrayna'nın yaralarının sarılması sürecinde, özellikle kırılgan gruplara yönelik iş birliği projelerini ele aldıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"İlk hedefimiz; aile birleşmelerini sağlamak olacak. Gönül mabetlerini dinginliğe kavuşturmak için sanatla, sporla, kültürle doldurmak gerektiği konusunda hemfikiriz. Her zaman olduğu gibi önümüzdeki dönemde de Ukrayna'nın her alanda yeniden imarı, öncelikli konularımızdan olacak."

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)