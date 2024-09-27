Emine Erdoğan New York'ta yoğun bir program yürüttü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurul toplantıları kapsamında bulunduğu New York'ta, çok sayıda yetkili ile bir araya geldi.

AA

Emine Erdoğan, ABD'nin New York kentinde düzenlenen BM 79. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere 21-25 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti.

BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN) Başkanı Prof. Dr. Jeffrey Sachs'ı New York'taki Türkevi'nde karşıladı.

ÖNEMLİ PROGRAMLARA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen akşam yemeğine katılan Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Olgunlaşma Enstitüleri tarafından düzenlenen "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" programına ev sahipliği yaptı.

Programa, Nijerya Devlet Başkanı'nın eşi Oluremi Tinubu, Kosova Cumhurbaşkanı'nın eşi Prindon Sadriu, Mauritius Cumhurbaşkanının eşi Sayukta Roopun, Fiji Cumhurbaşkanı'nın eşi Filomena Katonivere, Guatemala Cumhurbaşkanı'nın eşi Lucrecia Peinado, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı'nın eşi Mirela Becirovic, Yunanistan Başbakanı'nın eşi Mareva Grabowski Mitsotakis, Arnavutluk Başbakanı'nın eşi Linda Rama ile Esvatini Başbakanı'nın eşi Philile Dlamini, bakanlar, milletvekilleri, genel yayın yönetmenleri ve uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileri katıldı.

TEK TEK LİDER EŞLERİYLE İLGİLENDİ

Emine Erdoğan'ın, tek tek karşıladığı devlet başkanı eşlerine geleneksel Türk kahvesi ve şerbet ikramında bulunulduktan sonra sergi alanı gezildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le de bir araya gelen Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen "Afrika'nın Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni" ile "Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımı programlarına ev sahipliği yaptı.

Programa; Kosova Cumhurbaşkanı'nın eşi Prindon Sadriu, Mauritius Cumhurbaşkanı'nın eşi Sayukta Roopun, Fiji Cumhurbaşkanı'nın eşi Filomena Katonivere, İrlanda Cumhurbaşkanı'nın eşi Sabina Higgins, Botsvana Devlet Başkanı'nın eşi Neo Jane Masisi, Estonya Cumhurbaşkanı'nın eşi Sirje Karis, Nijerya Cumhurbaşkanı'nın eşi Oluremi Tinubu, Bulgaristan Cumhurbaşkanı'nın eşi Desislava Radeva, Surinam Cumhurbaşkanı'nın eşi Mellisa Santokhi, Gabon Cumhurbaşkanı'nın eşi Zita Nyangue Nguema, Gambiya Cumhurbaşkanı'nın eşi Fatoumatta Bah-Barrow, Seyşeller Cumhurbaşkanı'nın eşi Linda Ramkalawan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Aygül Japarova, Guatemala Cumhurbaşkanı'nın eşi Lucrecia Peinado, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı'nın eşi Mirela Becirovic, AB Konseyi Başkanı'nın eşi Amelie Derbaudrenghien Michel, bakanlar, uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileri ve medya kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

FAS ÇAYI İKRAM ETTİ

Misafirlerini tek tek karşılayan Emine Erdoğan, büyük bir ilgiyle ağırladığı devlet başkanı eşlerine Afrika'nın ünlü içeceklerinden Fas çayı ikram etti.

New York'ta Malcolm X'in kızı Ilyasah Shabazz'ı kabul eden Emine Erdoğan, BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı olarak, BM Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Najat Maalla M'jid ile Türkevi'nde bir araya geldi.

New York'ta lider eşlerini buluşturan ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın BM Genel Kurul haftası sebebiyle New York'a gelen lider eşlerine verdiği özel öğle yemeğine katıldı.

KADEM SERGİSİNE KATILDI

New York'ta Kadın ve Demokrasi Vakfınca (KADEM) ziyarete açılan "Hayatın İçinde Kadın" adlı fotoğraf alan gezen Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik ettiği ziyarette fotoğraf çektirdi.

Emine Erdoğan, kendi himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF işbirliğiyle New York'taki UNICEF Genel Merkezi'nde düzenlenen "Bir Deniz Yıldızı Hikayesi: Gönül Elçilerine Küresel Davet" programında katılımcılara hitap etti.

Konuşmasında "Gönül Elçilerine yönelik küresel çağrıya ben de katılıyorum ve insanlığın geleceği olan çocuklarımızı korumak isteyen merhamet sahibi her ülkeyi koruyucu aileliği güçlendirmek üzere güç ve işbirliğine davet ediyorum." çağrısında bulunan Erdoğan, ABD'deki temaslarının ardından İstanbul'a döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)