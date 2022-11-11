Petrol
96.34
2.85%
Euro
19.1283
1.47%
Dolar
18.5421
0.28%
Altın
1.05
0.69%
Borsa
4497
0.00%
Bitcoin
328.555
-1.92%
BTXN Coin
8.21
-9.38%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C

    Emine Erdoğan, Özbekistan’ın Renkleri Sergisi’ni ziyaret etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özbekistan ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, Özbekistan’ın Renkleri Sergisi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi.
    • 11.11.2022 - 16:25
    • Güncelleme : 11.11.2022 - 16:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Emine Erdoğan, Özbekistan’ın Renkleri Sergisi’ni ziyaret etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 9'uncu Zirvesi çerçevesinde Özbekistan’a gitti.

    DHA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin Semerkant kentinde temaslarına devam ediyor.

    Özbekistan’ın Renkleri Sergisi’ni ziyaret etti

    Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretine eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Özbekistan’ın Renkleri Sergisi’ni ziyaret etti.

    Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Semerkant’ta, Özbekistan Cumhurbaşkanı’nın değerli eşi Ziroat Mirziyoyeva’nın ev sahipliğinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın eşi Mihriban Aliyeva ve Macaristan Başbakanı’nın eşi Aniko Levai ile Özbekistan’ın Renkleri sergisini ziyaret ettik. Eserler hakkında bilgi aldık." ifadelerine yer verdi.

    Emine Erdoğan, Özbekistan’ın Renkleri Sergisi’ni ziyaret etti #1

    Emine Erdoğan, Özbekistan’ın Renkleri Sergisi’ni ziyaret etti #2

    Emine Erdoğan, Özbekistan’ın Renkleri Sergisi’ni ziyaret etti #3

    Emine Erdoğan, Özbekistan’ın Renkleri Sergisi’ni ziyaret etti #4


    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    Advertorial

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    AK Parti'den yeniden değerleme oranı hazırlığı
    Ekonomi

    AK Parti'den yeniden değerleme oranı hazırlığı

    40 dolara akıllı telefon üretecekler
    Dünya

    40 dolara akıllı telefon üretecekler

    Görüş Bildir