Emine Erdoğan, Özbekistan’ın Renkleri Sergisi’ni ziyaret etti

Emine Erdoğan, Özbekistan’ın Renkleri Sergisi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özbekistan ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, Özbekistan’ın Renkleri Sergisi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 9'uncu Zirvesi çerçevesinde Özbekistan’a gitti.

DHA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin Semerkant kentinde temaslarına devam ediyor.

Özbekistan’ın Renkleri Sergisi’ni ziyaret etti



Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretine eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Özbekistan’ın Renkleri Sergisi’ni ziyaret etti.



Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Semerkant’ta, Özbekistan Cumhurbaşkanı’nın değerli eşi Ziroat Mirziyoyeva’nın ev sahipliğinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın eşi Mihriban Aliyeva ve Macaristan Başbakanı’nın eşi Aniko Levai ile Özbekistan’ın Renkleri sergisini ziyaret ettik. Eserler hakkında bilgi aldık." ifadelerine yer verdi.













