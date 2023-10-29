Emine Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı

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Türkiye Cumhuriyeti tam 100 yaşında...

100 yılımızı kutladığımız bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medyadan bir mesaj yayınladı.

Emine Erdoğan mesajında Türkiye Yüzyıı vurgusu yaparak, "Gelecek nesillerimizin bu kahramanlık ruhunu, birlik ve beraberlik içinde koruyarak, Türkiye Yüzyılı hedefleriyle yaşatacağına yürekten inanıyorum." dedi.

Emine Erdoğan'ın mesajında öne çıkan diğer ifadeler ise şu şekilde;

"Cumhuriyetimiz büyük bir iradenin, fedakarlığın eseri"

Şanlı tarihimizin en görkemli sayfalarından biri olan 29 Ekim 1923, 100’üncü yılını kutluyor.



Bir asır önce eşsiz bir zaferle kurulan Cumhuriyetimiz, büyük bir milletin, büyük bir iradenin, büyük bir fedakârlığın eseri.



Hepimiz için benzersiz bir gurur ve mutluluk vesilesi olan bugün, vatan sevdalısı bir milletin dirilişinin de yıl dönümü.



Gelecek nesillerimizin bu kahramanlık ruhunu, birlik ve beraberlik içinde koruyarak, Türkiye Yüzyılı hedefleriyle yaşatacağına yürekten inanıyorum.



Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum.