Emine Erdoğan'dan koruyucu ailelere teşekkür mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan yeni paylaşım...

Emine Erdoğan, X hesabı üzerinden 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nü kutladı.

Koruyucu ailelerin, çeşitli sebeplerle ebeveynlerinden ayrı düşmüş bir çocuğa kalplerini açtığını, ulvi bir duyguyu deneyimlediğini belirten Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"BİR ÇOCUĞA KALBİNİZİ AÇTINIZ"

"HER ÇOCUĞUN GÜNÜNÜ BAYRAMA ÇEVİRDİNİZ"

Kararınızla bir çocuğun her gününü bayram gününe çevirdiniz. Temennim, kimsesiz bir yavrumuza aile olmayı seçmekle beraber, manevi dünyanıza doğan güneşi tüm çevrenizle paylaşmanız.



Böylelikle tecrübelerinizden istifade eden güzel yüreklerin, nice yavrumuzu hasret duyduğu sıcak yuvalara kavuşturacağına canıgönülden inanıyorum.



30 Haziran Koruyucu Aile Günü’nüzü kutluyor, her bir koruyucu ebeveynimize ve 81 ilimizdeki Gönül Elçilerimize teşekkür ediyorum."