Emine Erdoğan'dan Mevlit Kandili mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ülkenin ve tüm İslam aleminin Mevlit Kandili'ni tebrik etti.

AA

Hazreti Muhammed'in dünyayı teşrifi dolayısıyla hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam toplumlarında peygamber sevgisinin kültürel hayata yansıması olarak asırlardır kutlanıyor.

Bu gece idrak edilecek Mevlit Kandili öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan günün anlam ve önemine ilişkin bir paylaşım geldi.

"BU KUTLU GECEYİ, O'NUN SEVGİSİNİ KALBİMİZDE ÇOĞALTMAYA VESİLE KILALIM"

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Alemlerin nuru, rahmet ve hikmet peygamberi Hz. Muhammed'in (SAV) veladetinin vuku bulduğu bu kutlu geceyi, O'nun sevgisini kalbimizde çoğaltmaya vesile kılalım. Ülkemizin ve tüm İslam aleminin Mevlit Gecesi'ni tebrik ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)