Emine Erdoğan'dan sürdürülebilir üretim paylaşımı

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın paylaşımını da alıntılayarak yaptığı açıklamada, "Doğaya yük olan değil, doğayla uyum içinde yaşayan bir moda anlayışı mümkün. Giysilerimizi bilinçli seçelim, yeniden değerlendirelim, sürdürülebilir üretimi destekleyelim" değerlendirmesinde bulundu.

Emine Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

Türkiye'nin öncülüğünde ilan edilen 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü bu yıl 'Moda ve Tekstilde Sıfır Atık' temasıyla dünyayı acil harekete geçmeye çağırıyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programı ile İnsan Yerleşimleri Programı iş birliğinde ve bir ilk olarak Sıfır Atık Vakfımızın desteğiyle düzenlenen etkinlik, atık krizinin üstesinden gelmek için sıfır atık bilincinin önemini bir kez daha hatırlatıyor. Unutmamalıyız ki moda, bir yaşam biçimi olarak yaratıcı ve dönüştürücü ruhuyla çözümün kalbinde yer alıyor.

Emine Erdoğan'ın alıntıladığı paylaşımda ise moda endüstrisinin her yıl 92 milyon ton atık ürettiği, bunun da saniyede bir kamyon dolusu giysinin yakılması veya çöpe atılması anlamına geldiği belirtildi.

"ATIK KİRLİLİĞİNİ YENİN"

Sıfır Atık Günü'nün bu noktada odak noktasının, moda ve tekstildeki atıklarla mücadele olduğu vurgulanan paylaşımda, "Atık kirliliğini yenin" hareketine katılım çağrısında bulunuldu.

Öte yandan paylaşımda sıfır atık konusundaki programlarında Sıfır Atık Vakfı ile iş birliği içinde olunacağı mesajı verildi.