Polis ekiplerinin taksicilere yönelik gerçekleştirdiği denetimde emniyet kemeri takmayan, fazla yolcu alan ve yolcu kılığındaki sivil polisleri aracına almayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Sivil Trafik Ekipler Amirliği son zamanlarda artan taksi şikayetlerinin üzerine Eminönü'nde bir denetleme gerçekleştirdi.

Denetim gereği durdurulan sürücülerin evrak kontrolleri yapıldı.

Yolcu kılığına giren sivil ekipleri aracına almayan taksi sürücülerine denetim noktasında cezai işlem uygulanırken, sürücünün emniyet kemerinin de takılı olmadığı tespit edildi.

"TAKSİMETREDE PAZARLIK YAPANLAR VAR"

Denetimde tüm kontrollerden kusursuz geçen taksi sürücüsü Kayhan Kaya, “Uygulamayı iyi buluyorum. Hakkıyla yapan var hakkıyla yapmayan var. Arada hakkıyla yapmayan gidiyor. Taksimetre açıyorum. Pazarlık yapmıyorum. Navigasyonum sürekli açık.

Kurallara uymayanlar için memur arkadaşlar gerekli yaptırımları uyguluyor. Taksimetrede pazarlık yapanlar var maalesef” dedi.

Eminönü’nde sivil ekipler taksileri denetledi VİDEO



"MASKE VARDI AMA ATTIK"

Emniyet kemeri ve maske takmayan taksi sürücüsü, “Yolcuyu 100 metre geriden aldık. Daha fırsat bulamadık. Hemen sağa çektiler. Maske vardı ama attık” dedi.

Taksiye 6 yolcu alan sürücü ise, “Kıramadım, çocuk kalsın mı diyeyim” diyerek kendini savundu.



"NEREYE DİYE SORMADIM"

Yolcu kılığındaki sivil polisleri taksiye almayan ve emniyet kemeri takılı olmayan sürücü Sait Yolcu ise, “Durağa çıkacağım. Sultanahmet’e çıkacaktım. Buradan dönmem gerekiyor. Köprüden indim. Otellerle çalıştığımız için oraya gidiyordum. Ben durup ‘Nereye’ diye sormadım” diye konuştu.





PARA CEZASI KESİLDİ

Denetim boyunca 2 ayrı taksi sürücüsüne emniyete kemeri takmamaktan 144’er TL, 1 taksi sürücüsüne ise fazla yolcu almaktan 113 TL para cezası kesildi.