Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yapılan atamalar Resmi Gazete'de

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
51 ilin emniyet müdürü değişti.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne Elazığ İl Emniyet Müdürü Celal Sel atandı.
Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı'na ise Mahmut Çorumlu, Ömer Urhal, Selami Yıldız ve Caner Tayfur getirildi.
Ankara ve İzmir'in emniyet müdürleri, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevlendirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki atamalarını görmek için tıklayın