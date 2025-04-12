Emniyetten çıplak arama ve işkence iddialarına suç duyurusu

AA & Ensonhaber

Ankara'da polis barikatı önünde çıplak arama ve işkence iddialarına ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, "Filistin davası kisvesi altında Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret eden ve devletimizin kurumlarına yönelik açık bir provokasyona imza atanlar şimdi de Türk Polis Teşkilatı'mızın 180. kuruluş yıl dönümünde polis barikatı önünde çıplak arama ve işkence iftiralarını sahneye koymuştur" ifadeleri kullanıldı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Avukatları huzurunda alınan ifadelerinde bu iddiaları dile getirmeyen kişilerin milletin huzur ve güveninin teminatı olan Türk Polis Teşkilatı'na yönelik kirli bir algı operasyonuna girdiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

İşkence iddialarını dile getiren şahısların doktorlar tarafından verilen raporlarında darp ve cebir izine rastlanmadığı, aktif şikayetlerinin olmadığı net biçimde belirtilmiştir. Bu asılsız iddiaları dile getiren provokatörler ve iftiraları yayanlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama ve iftira başlıklı maddeleri kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Devletimize, milletimize ve polisimize uzanan bu alçak kampanyalara asla geçit verilmeyecektir.