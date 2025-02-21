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Haber Merkezi

CHP'de uzun süredir devam eden önseçim gündeminde adaylık başvuruları ve imza kampanyası sürüyor.

Şaibeli kurultay, Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerinin tepkileri, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın birçok konuda parti içi muhalefeti ve CHP'li belediyelere kayyum atamaları...

CHP'DE ÖN SEÇİM TELAŞI

Tüm bu gelişmelerin içinde adaylığı için tüm fırsatları değerlendiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte parti içinde ön seçim bayrağını açtı.

Geçtiğimiz günlerde CHP MKY'sında görüşülen konu tüm parti içi muhalefete rağmen kabul edildi ve 23 Mart'ta ön seçim yapılması kararı alındı.

Bu kapsamda salı günü başlayan imza süreci bugün( 21 Şubat) sona eriyor.

EKREM İMAMOĞLU ÖN SEÇİM BAŞVURUSUNU YAPTI

Yıllardır İstanbul'u bir basamak oalrak kullandığı eleştirilerine hedef olan İmamoğlu da nihayet emeline ulaştı.

İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı için ön seçim başvurusunu yaptı.

100'e yakın milletvekilinin imza verdiği İmamoğlu, avukatı aracılığı ile CHP Genel Merkezi'nde adaylık başvuru prosedürünü tamamladı.

Başvuru belgesini imzlayan İmamoğlu, X hesabından bir paylaşım yaparak "Bugün yeni bir başlangıcın ilk adımını atarak, mensubu olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı olmak için resmi müracaatımı yaptım." ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ ÖN SEÇİME KATILMAYACAK

CHP'li bir ismin ön seçime katılabilmesi için en az 20 milletvekilinin imzası gerekiyordu.

Ön seçim tartışmalarının başladığı günlerde parti içinde muhalefetin en önde gelen isimlerinden biri olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bu adıma itiraz etmişti.

Muhalefetin en önde gelen adaylarından biri olan Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İmamoğlu ile yaptığı 3'lü görüşmeden sonra ön seçime katılmayacağını duyurmuştu.

İmamoğlu'nun bu adımla tek başına gireceği bir önseçimin meşruiyetinin sorgulanmaya açık olacağı yorumları yapılmıştı.



