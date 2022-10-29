En anlamlı ve farklı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri! İşte resimli ve uzun 29 Ekim mesajları

En anlamlı ve farklı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri! İşte resimli ve uzun 29 Ekim mesajları

Her sene olduğu gibi bu sene de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanıyor. İşte birbirinden farklı, anlamlı ve resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları, sözleri...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu sene de coşkuyla kutlanıyor. 29 Ekim mesajları ve sözleri yakından takip ediliyor. Pek çok kişi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına Whatsapp, SMS ve Facebook üzerinden sevdiklerine mesajlar yolluyor. İşte 29 Ekim hakkında Atatürk’ün sözleri ve en güzel Cumhuriyet Bayramı mesajları...

En anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları!

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ya İstiklal, Ya Ölüm' hedefiyle manda ve himayeye karşı duran Türk Ulusunun en büyük kazanımı olan Cumhuriyetimizin 98. yılını kutlamanın onuru, gururu ve heyecanını yaşıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun...



Cumhuriyetimizin ilanının yeni yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk”ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.



Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte büyük Türk ulusunun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. yıl dönümü heyecanını ve gururunu yaşamaktayız.





Cumhuriyet Bayramı güne coşku ve mutlulukla uyanmak demektir. Canım ülkem ve milletime nice mutlu, barış dolu, bütünlük içinde 29 Ekimler…

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.



Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.



Efendiler! Yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz.





Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan toprağı uğruna fedakârlıkla mücadele eden gazilerimizi minnetle yâd ediyor, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızı kutluyorum.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yazılan kurtuluş destanının gururunu, heyecanını ve bu destanın varış noktası olan Cumhuriyetimizin ilanının 99.yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz.

Benim nâçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

Yirmi dokuz Ekimi Karşılarız neşeyle çünkü bu günde erdik büyük cumhuriyete. Cumhuriyet bayramınız kutlu ve şanlı olsun.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum.



Türkiye Cumhuriyeti'nin 99.kuruluş yıl dönümünde, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kahramanları rahmetle anıyorum. Milli mücadelede, ayrıca yakın veya uzak tarihimizde vatan ve millet için can vermiş aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.



