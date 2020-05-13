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En başarılı belediye başkanları listesi
- Haber Merkezi
- 13.05.2020 - 17:04
Türkiye'de yapılan yerel seçimlerin üzerinden 1 yıl geçti.
ORC Araştırma, geride kalan sürede büyükşehir belediye başkanlarının başarısına dair bir çalışma yaptı.
Buna göre en başarılı 10 büyükşehir belediye başkanı belirlendi.
EN BAŞARILI İSİM FATMA ŞAHİN
Listenin ilk sırasında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin var. Şahin'in başarı oranı yüzde 62,7.
İKİNCİ SIRADA ESKİŞEHİR
İkinci sırada ise Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen yer aldı. Büyükerşen'in oy oranı yüzde 60,6.
MANİSA İLK ÜÇE GİRDİ
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise yüzde 58,1 oranıyla üçüncü sıraya yerleşti.
BURSA ZİRVEYİ ZORLUYOR
Listenin dördüncü sırasında yüzde 57,5'lik başarı oranıyla Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş var.
MANSUR YAVAŞ 5. SIRADA
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise yüzde 56,3'lük başarı oranıyla listenin beşinci sırasında yer aldı.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan 6 sırada, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 7. sırada, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör 8. sırada, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 9. sırada, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler ise 10. sırada listede kendine yer buldu.