En çok vaka hangi ilde? 24-30 Temmuz haftası illere göre vaka sayısı

En çok vaka hangi ilde? 24-30 Temmuz haftası illere göre vaka sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Temmuz haftasında illere göre 100 bin nüfusa düşen Covid-19 vaka sayısını içeren haritayı paylaştı. Peki 24-30 Temmuz haftası en çok vaka hangi ilde?

Koronavirüsle mücadelesini hız kesmeden sürdüren Türkiye'de aşılama çalışmaları süratle devam ediyor.

Yasakların kaldırılmasıyla birlikte 30 bine yaklaşan vaka sayısı yeni önlemleri beraberinde getirecek mi merak ediliyor.

Bu kapsamda illerin vaka ve bulaş oranları baz alınarak atılan normalleşme adımlarında önümüzdeki günlere referans olacak harita güncellendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 24-30 Temmuz haftasında illere göre 100 bin nüfusa düşen Covid-19 vaka sayısını içeren haritayı paylaştı.

Peki, en çok vaka hangi ilde? 24-30 Temmuz haftası illere göre vaka sayısı kaç oldu? İşte 24-30 Temmuz haftası il il vaka sayısı...

24-30 TEMMUZ HAFTASI İLLERE GÖRE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden 24-30 Temmuz tarihleri arasında her 100 bin kişide görülen vaka sayılarının yer aldığı haritayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Koca, vaka haritası ile birlikte yaptığı paylaşımda, ''İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı olma oranı yüksek olan illerimiz vaka artışlarından çok daha az etkileniyor. Aşınızı zaman kaybetmeden olun.'' ifadelerini kullandı.

Haritaya göre 24-30 Temmuz haftasında koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul bir haftada 88,19'dan 168,82'ye, Ankara 69,13'ten 165,2'ye, İzmir ise 33,43'ten 43,3'e yükseldi.