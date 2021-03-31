En çok vaka hangi illerde? 20 - 26 Mart haftası illere göre vaka sayısı kaç oldu? İl il haftalık vaka sayısı..

En çok vaka hangi illerde? 20 - 26 Mart haftası illere göre vaka sayısı kaç oldu? İl il haftalık vaka sayısı..

Sağlık Bakanlığı, 20 - 26 Mart haftasında illere göre 100 bin nüfusa düşen Covid-19 vaka sayısını içeren haritayı paylaştı. Bunun üzerine 'En çok vaka hangi illerde?' sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

Türkiye, yeni normalleşme sürecinin ilk ayını geride bırakırken, illerin vaka ve bulaş oranları baz alınarak atılan normalleşme adımlarında önümüzdeki günlere referans olacak harita güncellendi.

Sağlık Bakanlığı, 20 - 26 Mart haftasında illere göre 100 bin nüfusa düşen Covid-19 vaka sayısını içeren haritayı paylaştı.

Yaşadıkları illerin vaka sayısını öğrenmek isteyen vatandaşlar, araştırmalara başladı. '20 - 26 Mart haftası illere göre vaka sayısı kaç oldu?' sorusunun yanıtı merak ediliyor.

Peki, en çok vaka hangi illerde? 20 - 26 Mart haftası illere göre vaka sayısı kaç oldu? İşte, il il haftalık vaka sayısı..

20 - 26 MART İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanlığı, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden günlük vaka tablosunun yanı sıra 20 - 26 Mart haftasında illere göre 100 bin nüfusa düşen Covid-19 vaka sayısını içeren haritayı da paylaştı.

İllere göre 20 - 26 Mart tarihleri arasında koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 401,62, Ankara'da 184,29, İzmir'de 156,48 olarak gerçekleşti.

EN ÇOK VAKA SAYISI GÖRÜLEN İLLER

Haftalık verilere göre 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller Samsun, İstanbul, Yalova, Giresun ve Sinop oldu.

EN AZ VAKA SAYISI GÖRÜLEN İLLER

Haftalık verilere göre 100 bin kişide en az Covid-19 vakası görülen iller ise Şırnak, Siirt, Şanlıurfa, Mardin ve Van olarak sıralandı.

İllerin her 100 bin kişide haftalık (20-26 Mart) Covid-19 vaka sayısı şöyle:

"Şırnak (13,57), Siirt (22,65), Şanlıurfa (28,98), Mardin (31,24), Van (31,58), Muş (33,57), Hakkari (35,65), Diyarbakır (36,28), Bitlis (37,04), Uşak (38,71), Batman (46,11), Kars (55,8), Ağrı (59,02), Denizli (68,4), Bingöl (69,56), Afyonkarahisar (70,43), Manisa (82,72), Burdur (82,74), Tunceli (86,29), Adana (86,95), Kahramanmaraş (89,03), Hatay (89,13), Kırşehir (95,87), Karabük (106,32), Aydın (109,11), Mersin (110,66), Muğla (112,81), Isparta (112,88), Sivas (114,33), Kırıkkale (114,46), Elazığ (117,87), Erzurum (118,95), Düzce (123,33), Gümüşhane (124,2), Nevşehir (124,28), Zonguldak (126,01), Artvin (131,56), Ardahan (134,15), Gaziantep (134,16), Bartın (136,2), Niğde (140,58), Antalya (143,86), Iğdır (145,05), Kütahya (153,12), Karaman (154,95), İzmir (156,48), Bursa (159,68), Bayburt (161,15), Yozgat (169,17), Sakarya (181,17), Bolu (183,61), Ankara (184,29), Adıyaman (199,7), Erzincan (200,06), Bilecik (227,69), Aksaray (231,44), Çorum (232,77), Eskişehir (235,25), Osmaniye (244,1), Çankırı (247,88), Rize (250,03), Kayseri (260,16), Kocaeli (262,11), Edirne (265,84), Tekirdağ (273,06), Tokat (273,47), Trabzon (278,24), Amasya (279,89), Malatya (283,32), Kırklareli (298,28), Ordu (322,96), Kilis (324,25), Kastamonu (329,19), Konya (334,97), Balıkesir (344,84), Çanakkale (348,81), Sinop (354,8), Giresun (397,57), Yalova (400,65), İstanbul (401,62), Samsun (586,84)."