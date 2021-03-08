En çok vaka hangi illerde? 27 Şubat - 5 Mart haftası illere göre vaka sayısı kaç oldu?

En çok vaka hangi illerde? 27 Şubat - 5 Mart haftası illere göre vaka sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Şubat - 5 Mart haftasında illere göre 100 bin nüfusa düşen Covid-19 vaka sayısını içeren haritayı paylaştı. En çok vaka hangi illerde? sorusunun cevabı merak edildi.

Türkiye, kademeli normalleşme sürecindeki ilk haftasını geride bıraktı.

İllerin vaka ve bulaş oranları baz alınarak atılan normalleşme adımlarında önümüzdeki günlere referans olacak harita güncellendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Şubat - 5 Mart haftasında illere göre 100 bin nüfusa düşen Covid-19 vaka sayısını içeren haritayı paylaştı. Yaşadıkları illerin vaka sayısını öğrenmek isteyenler araştırmalara başladı.

Peki, en çok vaka hangi illerde? 27 Şubat - 5 Mart haftası illere göre vaka sayısı kaç oldu? İşte, 27 Şubat - 5 Mart haftası ilere göre koronavirüs vaka sayısı..

27 ŞUBAT - 5 MART İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden 27 Şubat - 5 Mart haftasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarının güncel haritasını paylaştı.

Koca, ''Kontrollü normalleşme için illerimizin 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını içeren insidans haritasının güncel hali ektedir. Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli.'' fadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre, illere göre her 100 bin kişide görülen haftalık (27 Şubat - 5 Mart) Covid-19 vaka sayısı şu şekildedir:

VAKA SAYISININ ARTTIĞI İLLER

Vaka sayılarının artış gösterdiği en yüksek il Sinop oldu. Sinop'u; Kilis, Samsun, Amasya, Edirne , Tokat, Yalova, Gümüşhane, Bartın, Konya takip etti.

VAKA SAYISININ AZALDIĞI İLLER

Vaka sayılarının azalış gösterdiği en yüksek il Ordu oldu. Ordu'yu; Bolu, Trabzon,Nevşehir, Karaman,Uşak, Yozgat, Erzincan, Sivas ve Çankırı takip etti.