En düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL oldu

En düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşının 3 bin 500 TL'den 5 bin 500 TL'ye çıkarıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dün açıklanan enflasyon rakamları sonrasında memur ve emekli maaşlarına yüzde 25'lik zam getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "bu rakamdan razı olmadık" diyerek, belirlenen zammı yüzde 30'a çekti.

Vatandaşlara can suyu niteliğinde gelen müjde sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir sevindirici haberi daha açıkladı.

En düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün ve bugün yürütülen çalışmalar sonucunda memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a çıkaracak imkanlar sağladık. Buradan memurlarımıza ve tüm emeklilerimize ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdelerini veriyoruz.

En düşük emekli maaşının da 5 bin 500 lira olacağını duyuruyoruz. Yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme ve enflasyon farkı göz önünde bulundurularak yeni artışlar yapılacağını hatırlatmak istiyorum." ifadelerini aktardı.

En düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL oldu VİDEO