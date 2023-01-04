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    En düşük emekli maaşı kaç TL oldu 2023? Ay sonu hesaplarda...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilerin cebini rahatlatacak müjde geldi. Emekli zamları yüzde 30'a çıkartıldı. Peki en düşük emekli maaşı kaç TL oldu? En az emekli maaşı ne kadar? İşte minimum rakam...
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2023 - 13:37
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    En düşük emekli maaşı kaç TL oldu 2023? Ay sonu hesaplarda...

    2023 yılı emekli zamları şekilleniyor...

    13 milyondan fazla emekli vatandaş dört gözle alacağı zammı bekliyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamada emekli zammını yüzde 25 olarak duyurdu. Ek zam talebi gündeme gelirken, Erdoğan bir açıklama daha yaptı.

    Emeklilerin yüzünü güldürecek zam oranı yüzde 30'a yükseldi. En düşük emekli maaşı da belli oldu.

    Peki en az emekli maaşı kaç TL? Emekliler en düşük kaç para maaş alacak? İşte rakamlar...

    En düşük emekli aylığı 2023

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "En düşük emekli maaş tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkartıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Buna göre, emekliler 5 bin 500 TL'den düşük maaş almayacak.


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