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    En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2023 SSK ve Bağ-kur emekli zam oranları..

    2023 yılında SSK ve Bağ-kur emeklilerine yapılacak zamn oranı şimdiden merak edilmeye başladı.Peki 2023 Ocak ayında emeklilere yüzde kaçlık bir zam uygulanacak?İşte tahminler..
    • 09.10.2022 - 13:09
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    En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2023 SSK ve Bağ-kur emekli zam oranları..

    Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi 2023 yılında maaşlarına yapılacak zam oranını merak etmeye başladı.

    Vatandaşlar yeni emekli maaşı ne kadar olacak sorusuna cevap aramak için internette aramalarına hız verdi.Peki Peki 2023 Ocak ayında emekli zam oranı ne kadar olacak?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ocak ayı zamları hakkında yaptığı bir açıklamada "Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık, atmayı da sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

    TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre netlik kazanacak olan Ocak ayı zamları şimdiden emeklilerin gündeminde yer alıyor.

    En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2023 SSK ve Bağ-kur emekli zam oranları.. #1

    2023 emekli zam oranı ne kadar olacak?

    2023 emekli maaş zamlarının hangi oranda yapılacağı henüz netlik kazanmadı.

    Resmi Gazete'de yayınlanan OVP tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak olan Ocak zammı yüzde 15,91 olarak hesaplandı.

    Yayınlanan bu tahminlere göre memur ve memur emeklisi için Ocak 2023 zam oranı ise yüzde 16,91 olarak hesaplandı.


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