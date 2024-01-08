En fazla kar kalınlığı Palandöken'de! 135 santimetre... Kayak merkezleri en fazla kar kalınlığı yarışına girdi. En yüksek kar kalınlığı ise 135 santimetre ile Palandöken'de ölçüldü.

ensonhaber.com

Kış tatili yapmak isteyen vatandaşın rotasını yeniden çizdirecek haber geldi.

Hava sıcaklarının düşmesiyle birlikte gözler kayak merkezlerine çevrildi.

Kendi aralarında yarışa giren kar merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 135 santimetreyle bir kez daha Palandöken oldu.

Merkezlerdeki kar kalınlığı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 135, Hakkari'de 115, Sarıkamış'ta 114, Ergan'da 107, Kartalkaya'da 76, Çambaşı'nda 27, Erciyes'te 23, Hesarek ve Yıldıztepe'de yirmişer, Mersivan'da 19, Yalnızçam'da 17, Ilgaz'da 14, Uludağ'da 12, Gevaş ve Yıldız Dağı'nda onar, Kop Dağı'nda 5, Denizli'de 3 ve Yedikuyular'da 2 santimetre ölçüldü.

En yüksek ve en düşük hava tahminleri

Bazı kayak merkezlerinde 8 Ocak’taki en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez / 09.01.2023 / En düşük / En yüksek

Palandöken / KY / -2 / 0

Ergan KY/ -3 / 1

Hakkari KY / -13 / -1

Kartalkaya KY / -2 /-1

Sarıkamış KY / -3 / 5

Erciyes KY / -2 / 3

Yıldız Dağı KY / 3 / 6

Mersivan KY / -7 / 2

Ilgaz KY / -2 / 3

Denizli Y / 1 / 7

Gevaş ÇB / -8 / 5

Yıldıztepe KY / -1 / 1

Kop Dağı KY / 0 / 3

Uludağ KY / -3 / 1

Davraz KY / -1 / 3

Elmadağ Y / 2 / 10

(KY: Kar yağışlı, Y: Yağışlı, ÇB: Çok bulutlu,)