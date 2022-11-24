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- En güzel Öğretmenler günü şiirleri! 2022 Birbirinden farklı, anlamlı 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri
En güzel Öğretmenler günü şiirleri! 2022 Birbirinden farklı, anlamlı 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri
- 24.11.2022 - 09:22
24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri, okullarda ve diğer etkinlik alanlarında okunmak için araştırılıyor. Öğrenciler, öğretmenlerine teşekkürlerini iletebilmek için en güzel öğretmenler günü şiirlerini araştırmaya koyuldu. 24 Kasım Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Başöğretmenliği kabul ettiği gün olarak bilinmekte ve her yıl 24 Kasım’da kutlanmaktadır. İşte en güzel öğretmenler günü şiirleri…
En güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri
BÜYÜK ADAM OLACAĞIM
Öğretmenim, babam, ana kucağım
Okulum, ilim, şehrim, bucağım
Sınıfımsa, evim, barkım, ocağım
Söz verdim öğretmenime
BÜYÜK ADAM OLACAĞIM.
Yeteri kadar çalışacağım,
Rakibimle yan yana yarışacağım,
Elbette aralarına karışacağım
Söz verdim öğretmenime
BÜYÜK ADAM OLACAĞIM
Yükselmeli insan dalında
Göstermeli becerisini cihanda
Çalışkanlık belli olur simada
Söz verdim öğretmenime
BÜYÜK ADAM OLACAĞIM
ZİLLER ÇALACAK
Zil çalacak… Sizler derslere gireceksiniz bir bir
Zil çalacak, ziller çalacak benim için,
Duyacağım evlerden, kırlardan, denizlerden;
Ta içimden birisi gidecek uça ese…
Ama ben, ben artık gidemeyeceğim.
Zil çalacak… Siz geminize, treninize gireceksiniz bir bir
Zil çalacak, ziller çalacak benim için,
Duyacağım iskelelerden, istasyonlardan bütün;
Ta içimden birisi koşacak ardınızdan….
Ama ben, ben artık gelemeyeceğim.
Sonra bir gün bir zil çalacak yine
Hiç kimseler kimsecikler duymayacak,
Ne sınıflar, ne iskeleler, ne istasyonlar, ne siz…
Ta içimden birisi kalacak oralarda
Ben gideceğim.
ÖĞRETMEN ŞİİRİ
Dosttur o çalışanla, dosttur o yarışanla
Yarınlara el ele beraber koşanlarla,
Mutludur o, simsiyah saçları olmuşsa ak,
Dünden daha güçlüdür uyanırken her sabah.
Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren
Odur hep geleceğe güvenle gülümseyen.
Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan.
Odur eli öpülen, odur fedakâr insan.
Sarsılmaz bir inançla görevini sevmekte,
Ömrünü adamıştır milletine hizmette.
Ruhlara şekil veren, kafaları besleyen
Uygarlığa yürürken en öndedir öğretmen.
Nevin EMGEN
ÖĞRETMEN
İlmin ışığıyla ruha süzülüp
Yaraları saran koldur öğretmen…
Uygarlık yolunda en büyük rehber
Deryaları yaran saldır öğretmen…
Güzelim goncası Atatürk kokan
Dört mevsim solmayan güldür öğretmen…
Eşine dostuna hasretle yanan
Gurbette mektuba puldur öğretmen…
Nur saçan kalemi hakkın yolunda
Vicdanın sesine dildir öğretmen…
Barışın yolunda tüm insanlara
Sevgiyle uzanan eldir öğretmen…
Barışta güvercin savaşta şahin
Geçit vermez dağda yoldur öğretmen…
Gazimin diktiği ulu çınarda
Yaprağa çiçeğe daldır öğretmen…
Yunus Veysel gibi çalıp söyleyen
Aşığın sazına teldir öğretmen…
Şehit kanı akmış bu toprakların
Değerini bilene kuldur öğretmen…
Atatürk izinde atar adımı
Kadrini bilmezsen çöldür öğretmen
Kıymetin bilmezsen çöldür öğretmen…
Abdullah Atay
DÜNYANIN EN DEĞERLİ ÖĞRETMENİNE
Beni, senin kadar bilmiyorum
Beni bana anlatsana öğretmenim,
Güzel günler var mı, yaşanacak mı bilmiyorum
Bana yaşamayı öğretsene öğretmenim.
Madalyonun diğer yüzünün nasıl olduğunu bilmiyorum
Bana diğer yüzünü göstersene öğretmenim.
Hayatın bu kadar acımasız olduğunu bilmiyorum
Bana hayatı öğretsene öğretmenim.
Martıların dilini bilmiyorum
Bana martıların dilini öğretsene öğretmenim.
Kanatlarım var ama uçmayı bilmiyorum
Masmavi, sevgi dolu gökyüzüne uçmayı öğretsene öğretmenim.
Hatice KAYGISIZ