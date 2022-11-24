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    • En güzel Öğretmenler günü şiirleri! 2022 Birbirinden farklı, anlamlı 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri

    En güzel Öğretmenler günü şiirleri! 2022 Birbirinden farklı, anlamlı 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri

    Her sene 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü'ne özel şiirler merak edilmeye başlandı. İşte ilkokul, ortaokul ve lise düzeyine uygun birbirinden farklı, anlamlı 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri...
    • 24.11.2022 - 09:22
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    En güzel Öğretmenler günü şiirleri! 2022 Birbirinden farklı, anlamlı 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri

    24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri, okullarda ve diğer etkinlik alanlarında okunmak için araştırılıyor. Öğrenciler, öğretmenlerine teşekkürlerini iletebilmek için en güzel öğretmenler günü şiirlerini araştırmaya koyuldu. 24 Kasım Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Başöğretmenliği kabul ettiği gün olarak bilinmekte ve her yıl 24 Kasım’da kutlanmaktadır. İşte en güzel öğretmenler günü şiirleri…

    En güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri

    BÜYÜK ADAM OLACAĞIM

    Öğretmenim, babam, ana kucağım
    Okulum, ilim, şehrim, bucağım
    Sınıfımsa, evim, barkım, ocağım
    Söz verdim öğretmenime

    BÜYÜK ADAM OLACAĞIM.

    Yeteri kadar çalışacağım,
    Rakibimle yan yana yarışacağım,
    Elbette aralarına karışacağım
    Söz verdim öğretmenime
    BÜYÜK ADAM OLACAĞIM

    Yükselmeli insan dalında
    Göstermeli becerisini cihanda
    Çalışkanlık belli olur simada
    Söz verdim öğretmenime

    BÜYÜK ADAM OLACAĞIM

    ZİLLER ÇALACAK

    Zil çalacak… Sizler derslere gireceksiniz bir bir
    Zil çalacak, ziller çalacak benim için,
    Duyacağım evlerden, kırlardan, denizlerden;
    Ta içimden birisi gidecek uça ese…
    Ama ben, ben artık gidemeyeceğim.

    Zil çalacak… Siz geminize, treninize gireceksiniz bir bir
    Zil çalacak, ziller çalacak benim için,
    Duyacağım iskelelerden, istasyonlardan bütün;
    Ta içimden birisi koşacak ardınızdan….
    Ama ben, ben artık gelemeyeceğim.

    Sonra bir gün bir zil çalacak yine
    Hiç kimseler kimsecikler duymayacak,
    Ne sınıflar, ne iskeleler, ne istasyonlar, ne siz…
    Ta içimden birisi kalacak oralarda
    Ben gideceğim.

    ÖĞRETMEN ŞİİRİ

    Dosttur o çalışanla, dosttur o yarışanla
    Yarınlara el ele beraber koşanlarla,
    Mutludur o, simsiyah saçları olmuşsa ak,
    Dünden daha güçlüdür uyanırken her sabah.

    Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren
    Odur hep geleceğe güvenle gülümseyen.
    Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan.
    Odur eli öpülen, odur fedakâr insan.

    Sarsılmaz bir inançla görevini sevmekte,
    Ömrünü adamıştır milletine hizmette.
    Ruhlara şekil veren, kafaları besleyen
    Uygarlığa yürürken en öndedir öğretmen.

    Nevin EMGEN

    ÖĞRETMEN

    İlmin ışığıyla ruha süzülüp
    Yaraları saran koldur öğretmen…

    Uygarlık yolunda en büyük rehber
    Deryaları yaran saldır öğretmen…

    Güzelim goncası Atatürk kokan
    Dört mevsim solmayan güldür öğretmen…

    Eşine dostuna hasretle yanan
    Gurbette mektuba puldur öğretmen…

    Nur saçan kalemi hakkın yolunda
    Vicdanın sesine dildir öğretmen…

    Barışın yolunda tüm insanlara
    Sevgiyle uzanan eldir öğretmen…

    Barışta güvercin savaşta şahin
    Geçit vermez dağda yoldur öğretmen…

    Gazimin diktiği ulu çınarda
    Yaprağa çiçeğe daldır öğretmen…

    Yunus Veysel gibi çalıp söyleyen
    Aşığın sazına teldir öğretmen…

    Şehit kanı akmış bu toprakların
    Değerini bilene kuldur öğretmen…

    Atatürk izinde atar adımı
    Kadrini bilmezsen çöldür öğretmen
    Kıymetin bilmezsen çöldür öğretmen…

    Abdullah Atay

    DÜNYANIN EN DEĞERLİ ÖĞRETMENİNE

    Beni, senin kadar bilmiyorum
    Beni bana anlatsana öğretmenim,
    Güzel günler var mı, yaşanacak mı bilmiyorum
    Bana yaşamayı öğretsene öğretmenim.

    Madalyonun diğer yüzünün nasıl olduğunu bilmiyorum
    Bana diğer yüzünü göstersene öğretmenim.
    Hayatın bu kadar acımasız olduğunu bilmiyorum
    Bana hayatı öğretsene öğretmenim.

    Martıların dilini bilmiyorum
    Bana martıların dilini öğretsene öğretmenim.
    Kanatlarım var ama uçmayı bilmiyorum
    Masmavi, sevgi dolu gökyüzüne uçmayı öğretsene öğretmenim.

    Hatice KAYGISIZ


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