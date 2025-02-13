En iyi Berat Kandili mesajları 2025! Resimli, anlamlı, dualı kandil mesajları

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Mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayı devam ederken İslam alemi için büyük önem taşıyan günlerden biri olan Berat Kandili gelip çattı.

Ramazan ayının müjdeleyicisi olarak bilinen Berat Kandili, 13 Şubat Perşembe günü yani bugün idrak edilecek.

Bu mübarek günde eller semaya açılacak, dualar edilecek, oruç tutulacak ve namazlar kılınıp ibadetler yerine getirilecek.

Milyonlarca Müslüman, af ve mağfiret gecesi olarak da bilinen Berat Kandili'ne kavuşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyor.

Bu özel günün anlam ve önemini sevdikleri ile paylaşmak isteyenler ise 'En güzel, anlamlı, resimli, dualı, hadisli, kısa ve uzun 2025 Berat Kandili mesajları ve sözleri'' araştırması yapıyor.

İşte 2025 en güzel, resimli, dualı, hadisli, ayetli, kısa ve uzun Berat Kandili mesajları ve sözleri...

Berat Kandili mesajları 2025

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!

Bu gece beraat gecesi. Dua edelim… Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız af folsun. İyi kandiller.

Mübarek Berat Gecesi'nin tüm Müslümanlara ve insanlığa sağlık ve esenlik getirmesini temenni ediyor, dünyamızda yaşanan sıkıntılardan kurtuluşa vesile olmasını diliyorum. Kandil gecemiz gariplere, sahipsizlere uzatılan ellerle dolsun.

Sana karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, çiğdemin neşesini, lalenin gururunu, İslam'ın nurunu buket olarak gönderiyorum. Berat Kandilin mübarek olsun…