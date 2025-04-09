Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ STRATEJİK ORTAKLIK DEĞERLENDİRİLECEK

Altun, görüşmelerin yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirileceğini belirtirken görüşmelerde, Türkiye ile Endonezya arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesine yönelik adımların değerlendirileceğini belirtti.

"BU ZİYARET, ENDONEZYA İLE İLİŞKİLERİMİZİ GÜÇLENDİRECEK"

Görüşmelerde güncel, bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunulacağını ifade eden Altun, şunları kaydetti:

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'nun, 11-13 Nisan 2025 tarihlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde düzenlenecek olan Antalya Diplomasi Forumu'na iştirakleri de öngörülmektedir.



Bu ziyaretin, güçlü tarihi ve kültürel bağlarımızın bulunduğu dost ve kardeş Endonezya ile ilişkilerimizin daha da güçlenmesine ve derinleşmesine vesile olacağına inanıyoruz.