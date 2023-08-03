Endonezya, Türkiye'den 12 adet SİHA aldığını duyurdu Türkiye, savunma sanayiinde bir ihracatı daha gerçekleştirdi. Endonezya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye'den 300 milyon dolar değerinde 12 adet SİHA alındığı açıklandı.

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Savunma sanayiinde yerlilik ve millilik adımları atan Türkiye, bu alanda en üst lige çıkmayı başardı.

Öyle ki Türkiye, kendi ordusunu ve diğer güvenlik güçlerinin kullandığı ekipmanları üretmekle kalmıyor.

Dünyanın çeşitli ülkelerine İHA, SİHA, zırhlı araç, silah ve çeşitli savunma sanayii ürünleri ihraç ediyor.

Özellikle ANKA ve BAYRAKTAR İHA ve SİHA'lar, Dağlık Karabağ ve Rusya-Ukrayna savaşında etkin bir rol üstlendi.

Yaşananların ardından savunma sanayiinde diğer ülkelere satışlar devam ederken son talipli Endonezya oldu.

Endonezya açıkladı: Türkiye'den 12 adet SİHA aldık

Endonezya Savunma Bakanlığı’nın, Türkiye’den 12 adet Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA silahlı insanız hava aracı satın aldığı açıklandı.

Endonezya ordusunun savunma becerisini güçlendirmek için Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.’den (TUSAŞ)'tan alınan 12 ANKA SİHA'nın 300 milyon dolar karşılığında envantere katıldığı bilgisi de paylaşıldı.

Kasım 2025’te teslim edilmesi beklenen 12 ANKA SİHA’nın Endonezya ordusuna bağlı hava, kara ve deniz kuvvetleri tarafından kullanılacağı kaydedildi.

Tunus, Kazakistan, Cezayir, Çad, Malezya...

Öte yandan daha önce Tunus ve Kazakistan da ANKA satın almışlardı.

Tunus Hava Kuvvetleri, 80 milyon dolar bedel ile 3 adet ANKA İnsansız Hava Aracı (İHA) ve 3 adet Yer Kontrol İstasyonu (YKI) tedarik etmişti. ANKA için yurtdışından ikinci sipariş ise yine 3 adet olmak üzere Kazakistan gelmişti.

Tunus ve Kazakistan'ın ardından ise Cezayir ve Çad'da ANKA siparişi veren diğer ülkelerden oldu.

Yine Malezya'ya yaklaşık 100 milyon dolar karşılığında 3 ANKA sisteminin ihraç edilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

Anka'nın teknik özellikleri

Kanat Açıklığı 17.5 m

Uzunluk 8.6 m

Yükseklik 3.25 m

Gözden Kaçmasın Milli hava aracı ANKA, 4 ülkede daha göreve başlayacak Haberin Detayları

Anka'nın performansı

Havada Kalış Süresi 30+ Saat @ Görev İrtifasıMaksimum irtifa 30.000 ft (MSL)Görev İrtifası 18.000 - 23.000 ftLink Menzili 250+ kmMotor Ağır Yakıt MotoruFaydalı Yük Kapasitesi 350+ kgMTOW 1.700 kg

ANKA'nın sistem özellikleri

-Tam otonom operasyon-Yedekli uçuş kontrol sistemi-Yedekli otomatik iniş-kalkış sistemi (DGPS ve radar)-Yedekli elektrik üretim ve dağıtım-Yedekli yüksek veri hızlı veri bağlantısı (44 Mbps)-DO178B sertifikalı yazılım (DO-254 sertifikalı uçuş kritik donanım)-Kriptolu haberleşme (Comsec & Transec)-Acil durum meydanlarına iniş kabiliyeti (Kalkış seçeneği ile)-Link kopması durumunda kalkış yapılan üsse otonom dönüş ve iniş kabiliyeti-Düşük ömür devri maliyeti-Ağır yakıtlı itki sistemi-Katlanabilir iniş takımı-Yedek acil durum pilleri-Yeni geliştirilen daha güçlü motor ile artırılmış kabiliyet-Yoğun karıştırıcı koşullarına dayanıklı uçuş sensörü ve faydalı yükler-Yüksek Kapasiteli Telemetri ve Faydalı-Yük Veri Kaydı

ANKA'nın yük seçenekeleri

1)-Keşif Gözetleme Faydalı Yükleri- Yüksek Çözünürlük EO/IR/LD/LRF Kamera- SAR/GMTI-ISAR Radar- Geniş Alan Gözetleme Kamerası

2)-Elektronik Harp- ESM / EA (Elektronik Destek Tedbirleri /Elektronik Taarruz)- ComJam (İletişim Sinyali Karıştırıcı)

3)Silahlar

- Hassas Güdümlü Bombalar- Lazer Güdümlü Roketler- Anti-tank Füzeleri

4)-Operasyon Destek Sistemleri

- Geniş Bant Uydu Haberleşme Sistemi (20 Mbps kadar)

- Personel Yer Bulma (PLS)

- VHF/ UHF Radyo Rölesi

- Dijital Veri Kaydedici

- Uzak Görüntü Terminali

- Yedekli Dar Bant Uydu Alıcı-Verici

- İletişim Podu

- MALD (İHA’dan İHA Bırakma)