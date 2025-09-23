Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD ile yapılan yeni anlaşmaları anlattı

80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantısı, bu hafta ABD'nin New York şehrinde gerçekleşecek.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde önemli bir Türk heyeti de ABD'de bulunuyor.

Heyetin üyelerinden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da kendi alanında önemli toplantılara katılıyor.

Bayraktar, bu toplantılardan birinin hemen ardından Ensonhaber'e açıklamalarda bulundu.

100 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİ

Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal'ın sorularını yanıtlayan Bakan Bayraktar, Türkiye ve ABD arasında yapılan yeni enerji anlaşmaları hakkında bilgi verdi.

100 milyar dolarlık ticaret hedeflendiğini belirten ve bu kapsamda enerjinin de önemli bir kalem haline geldiğini hatırlatan Bayraktar, şunları söyledi:

"Türk ve Amerikan iş dünyasının bir araya geldiği önemli bir toplantı. Birleşmiş Milletler haftası genel anlamla ikili ilişkilerin gelişmesi için büyük fırsatlar sunuyor. 2 devlet başkanının 100 milyar dolar ticaret hacmine erişme hedefi var. Çok iddialı bir hedef ama böyle de bir potansiyel var.

"ENERJİ TİCARETTE BAŞAT AKTÖR OLMA YOLUNDA"

Bugüne kadar açıkçası savunma sanayisi üzerinden yürüyen ticari ilişkilerde enerji çok başat bir aktör olma yolunda hızlı bir şekilde ilerliyor. Hep şunu söylüyoruz; bu hedefe ulaşabilmek için enerjiyi, madenleri bu sürece katmamız lazım.

Baktığınız zaman 3 alanda ABD ile yoğunlaşıyor ilişkilerimiz. Bunlardan bir tanesi petrol ve doğalgaz alanı. Şimdi Diyarbakır'da sahada 4 tane ortak arama yapıyoruz. Ve aynı zamanda üzerinde konuştuğumuz projelerle 3'üncü ülkelerde de birlikte petrol arayalım diyoruz.

"LNG ANLAŞMASI ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİMİZ AÇISINDAN ÖNEMLİ"

Onun dışında doğalgazın LNG yani sıvılaştırılmış bir şekilde Türkiye'ye getirilmesinde de çok önemli kısa ve uzun vadeli anlaşmalar imzaladık. 2045 yıllarına kadar gidecek, ülkemizin doğalgaz arz güvenliğine katkı yapacak rekabetçi bir şekilde, daha iyi fiyatlarla gaz tedariki sağlayacak anlaşmaları hayata geçirdik.

Bunu perşembe günü görüşmede iki devlet başkanının açıklamasını bekliyoruz. Ve bir diğer alan olan nükleer çok önemli bir alan. Mutlaka olmazsa olmaz alanlardan bir tanesi. Burada da ABD'li şirketlerle ortaklıklar olabilir. Küçük modüler reaktörlerde çalışmalarımız var. Perşembe günü yine bu anlamda bir anlaşmaya imza atabiliriz. Ve tabii kritik madenler. Madenler konusu da iki ülkenin iş birliği ajandalarından bir tanesi."

"YENİ ANLAŞMALARLA MALİYETİ DÜŞÜRMEYE GAYRET EDİYORUZ"

Yapılan yeni enerji anlaşmalarının vatandaşa nasıl katkı sağlayacağını da anlatan Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti:

Doğalgaz anlaşması 2 açıdan önemli. Biri arz güvenliği. Malumunuz biz doğalgazı farklı ülkelerden alıyoruz. Boru hatları ile alıyoruz. Ama sıvılaştırılmış bir şekilde alma imkanına da sahip olduk.



Bize çok ciddi bir çeşitlendirme ve arz güvenliği sağlamış olacak. Bir de tabii uygun fiyatlı doğalgaz alıp vatandaşımıza ticarethanemize olan maliyeti de düşürmeye gayret ediyoruz.

"TÜRKİYE TOPRAKLARINDA YENİ MÜJDELER GELEBİLİR"

Türkiye'deki yeni arama ve sondaj çalışmaları hakkında da bilgi veren Bayraktar, şunları söyledi:

"Biz bir taraftan bulduğumuz rezervleri üretime dönüştürmeye çalışıyoruz. Keşfedilmiş o denizin altında veya dağın altındaki petrol ve doğalgazı üretiyoruz. Önceliğimizi buraya vermiş durumdayız. Karadeniz gazı bugün 4 milyon haneye ulaşıyor.

Seneye bu belki 2 katına çıktığını açıkladığımız bir dönem olur. 2028'de bunu 4 katına çıkartmayı hedefliyoruz. Ama bir taraftan da bizim yeni keşiflere ihtiyacımız var. Ülkemizin ihtiyacı çok fazla ve artmaya devam ediyor.

Onun için de yeni keşifler için filomuza katılan 2 gemi ülkemize gelecek. Gabar'ın dışında Hakkari'de Van'da Siirt'te Diyarbakır'da aramalarımız var. Bütün bunlarla birlikte inşallah yeni müjdeler paylaşırız."

"AKDENİZ'DE NEDEN VARIZ BİLE DEDİLER"

Muhalefetin, 'bizim orada ne işimiz var' eleştirilerine de cevap veren Bayraktar, sözlerini şöyle bitirdi:

"Biz Akdeniz'de neden varız diyenlerle de karşılaştık. Bu yüzden Somali hiç şaşırtıcı değil. Bizim ortaya koyduğumuz hedef Türkiye'nin kara ve denizlerinde ne varsa arayacağız. Olanı bulacak ve üretimimize, ekonomimize katacağız. Ama bütün Türkiye'nin ihtiyacı olan bugün 2 milyon varil petrol ve doğalgazı biz kendi deniz ve karalarımızda bulamayabiliriz.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK ŞİRKETLERİ KENDİ ÜLKELERİNDE PETROL ÜRETMİYOR"

Birçok ülkenin yaptığı gibi, bugün Fransız Total şirketi İtalyan Eni şirketi kendi ülkelerinde hiç petrol üretmiyor. Ama ikisi de dünyanın en büyük 10 şirketinden biri. Biz diyoruz ki, Türkiye'de bulamadığımız kaynakları Somali'de, Libya'da, Irak'ta, Hazar Denizi'nde, Kazakistan'da, Türkmenistan'da bulabiliriz. Ortaklıklar yoluyla onları da ekonomimize katmış oluruz."