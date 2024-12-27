Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar duyurdu: Rize'de petrol sondajı başlıyor

Haber Merkezi

Enerjide dışa bağımlılığı bitirmek isteyen Türkiye, yeni keşiflere yelken açıyor.

Batı Karadeniz'deki doğalgaz keşfinin ardından Doğu Karadeniz'de de ümitlendiren haber geldi.

Çayeli ilçesi açıklarında deniz yüzeyine çıkan sıvının ham petrol olduğu ortaya çıktı.

Karanın ardından denizde de petrol sondajı yapılması için karar alınmıştı.

Yaşananların ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2025 yılına girerken enerjide hem yurt içi hem de yurt dışında yeni sondajlar yapacaklarını söyledi.

"YENİ KUYULAR AÇIYORUZ"

Bakan Bayraktar, Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda bugün itibarıyla üretim kapasitesinin 7 milyon metreküpe geldiğini, 2025'in ilk çeyreğinde 9 milyon metreküpün üzerine çıkacağını anlattı.

Bayraktar, "Hali hazırda üretim yaklaşık 2.9 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını karşılıyor. Karadeniz'de dört tane gemi var. Yüzer üretim platformu da geldi. Şu anda Çanakkale'de hazırlıkları devam ediyor. Mayıs 2025'te Filyos'a geçecek ve bir sene işi var. Üzerine adeta fabrika inşa ediyoruz. O gemiyle birlikte günlük üretim 9.5-10 milyon metreküpe, sonra da 20 milyon metreküpe çıkaracak. Bir taraftan yeni kuyular açıyoruz. 2028'e kadarki süreçte 40'ın üzerinde yeni kuyu kazılacak." dedi.

RİZE'DE PETROL TESPİTİ YAPILDI

Sözlerine devam eden Bayraktar, Rize'deki sondaj çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Sabah gazetesinden Dilek Güngör'e konuşan Bakan Bayraktar, Rize'nin Çayeli ilçesinde petrol tespitlerinin olduğunu belirtti.

"ÇAYELİ'NDEKİ PETROLÜN SONDAJINI YAPMAK İSTİYORUZ"

Bayraktar ayrıca Çayeli'nde tespit edilen petrolü çıkarmak için sondajın başlayacağını söyledi.

Bayraktar, "Keşif amaçlı yeni sondaj konusunda da yoğun bir çalışmamız var. Özellikle Rize Çayeli'nde petrol olduğu her zaman söylenen lokasyonda tespitimiz var. Onun sondajını yapacağız" şeklinde konuştu.