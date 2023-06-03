Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan merakla beklenen kabineyi açıkladı. Açıklanan kabineye göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevine Alparslan Bayraktar getirildi.

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun sona ermesinin ardından gözler yeni kabineye çevrildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çankaya Köşkü'nde yeni kabineyi açıkladı.

Enerjide dışa bağımsızlığı konusunda atılan adımlar çerçevesinde bakanlık görevini hangi ismin yürüteceği merak konusu oldu.

Bakanlık görevine Alparslan Bayraktar getirildi

Yapılan açıklamaya göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar oldu.

Bakan yardımcılığı görevinde bulundu

Bakan Bayraktar geçtiğimiz dönemde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar kimdir?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2016-2018 yılları arasında ETKB Müsteşar Yardımcılığı ve Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü; 2010-2016 yılları arasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda Kurul Üyeliği yaptı. Kamu görevlerinden önce ise yurtiçinde ve yurtdışında özel sektörde çalıştı.

Uluslararası kuruluşlar bünyesinde enerji yönetimi ve düzenlemeleri alanında çalışmaları bulunan Bayraktar, Enerji Düzenleyicileri Konfederasyonu (ICER) ve Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği (ERRA) Başkanlığı yapmıştır. Bayraktar halen Dünya Enerji Konseyi Türkiye Başkanlığını yürütmektedir.

Alparslan Bayraktar lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Ekonomi Hukuku alanında ve Fletcher School of Law and Diplomacy’den Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans derecelerine sahiptir. Doktorasını ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yer Sistem Bilimleri Bölümünde Enerji Ekonomisi ve Politikası alanında yapmıştır.