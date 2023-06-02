Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, NGS'deki gelişmeyi paylaştı NGS'nin birinci güç ünitesinin iç koruma kabuğunun kubbesinin betonu döküldü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, gelişmeyi Twitter adresinden paylaştı.

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Mersin'de yükselen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaatı çeşitli bölümlerde devam ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesinde yapımı sürdürülen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci güç ünitesinin iç koruma kabuğunun kubbesinin betonunun döküldüğünü bildirdi.

Akkuyu NGS'nin inşaatında adım adım sona doğru

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, santraldeki inşaatta adım adım sonu doğru gelindiğini belirterek, şunları kaydetti:

Birinci ünitenin iç koruma kabuğunun kubbesinin betonu döküldü. Reaktör binasının sızdırmazlığını sağlayan bu işlemle önemli bir aşama daha geride kaldı. Akkuyu NGS, Türkiye Yüzyılının yeni nesil enerjisi olacak.

Akkuyu NGS, Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında

Türkiye ile Rusya arasında 12 Mayıs 2010'da imzalanan hükümetler arası anlaşma kapsamında Mersin'de yapımı sürdürülen Akkuyu NGS, Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan her biri 1.200 megavat kapasiteli 4 reaktörden oluşuyor.