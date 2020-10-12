Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Oruç Reis demir aldı

Bakım çalışmaları tamamlanan sismik araştırma gemisi Oruç Reis, yeni görevi için yola çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin haklarını korumaya devam edeceğini söyledi.

Türkiye, enerji alanındaki çalışmaları ile yükselen enerji gücü olma yolunda tam hız ilerliyor.

Sismik araştırma gemileri ile potansiyel bölgelerde enerji kaynağı araştırmalarını sürdüren Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis, yeni keşifler yapmak üzere limandan demir aldı.

ORUÇ REİS, YENİ GÖREVİNE BAŞLADI

Bir süredir bakım çalışmalarında olan Oruç Reis'in, 12 Ekim ile 22 Ekim tarihleri arasındaki yeni görevi için Doğu Akdeniz'e döndüğünü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı.

AKDENİZ'İN RÖNTGENİNİ ÇEKECEK

Twitter hesabından açıklama yapan Fatih Dönmez, Oruç Reis'in Akdeniz'in röntgenini çekmek üzere yeni bir göreve yol aldığını söyledi.

TÜRKİYE HAKLARINI KORUMAYA DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin haklarını korumaya devam edeceği vurgusunu yapan Bakan Dönmez, açıklamalarına şu ifadelerle devam etti:

"Oruç Reis sismik araştırma gemimizin bakım çalışmaları tamamlandı. Gemimiz, Akdeniz’in röntgenini çekmek için demir aldı. Araştırmaya, kazmaya ve haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Varsa, mutlaka bulacağız."