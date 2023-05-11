Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Ücretsiz doğalgaz vatandaşa 40 milyar liralık katkı sağlayacak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Eskişehir'de gazetecilerin sorularını yanıtlarken, ücretsiz doğalgazla 1 yıl boyunca vergiler dahil yaklaşık vatandaşa 40 milyar liralık bir katkı sağlanmış olunacağını belirtti.

AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'de muhalefete ilişkin görüşlerini aktararak, enerji kaynakları arayışına getiriler eleştirileri hatırlattı.

Eskişehir'in Beylikova ilçesindeki ziyaretleri sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dönmez, Karadeniz'de bulunan doğalgazla ilgili birinci faz işlemlerinin sürdüğünü, ikinci fazı 3 yıl içinde tamamlamayı planladıklarını bildirdi.

"Üretimi günlük 10 milyon metreküpten 40 milyon metreküpe çakacak"

Bu sayede üretimi günlük 10 milyon metreküpten 40 milyon metreküpe çıkarmış olacaklarını dile getiren Dönmez, "Keşifler seçim öncesi bilerek açıklandı mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Bu çalışmaları biz 4-5 yıldır yapıyoruz. Bu çalışmalara başlattığımızda o gün de basınla oturduk, kamuoyuyla paylaştık. Bir keşif yapıldı. Ardından 2,5 yıl gibi bir süre geçti. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında da bunu karaya çıkardık. Gabar'daki çalışmalar da 2018'de başladı. Ekim ayında Gabar'a girmeye niyetlenmiştik ama hava şartlarından sondaja başlayamadık. AK Parti her ay, her yıl bir açılış yapıyor, seçime endeksli bir şey değil. 20 yıldır buradayız. Yüzlerce proje yapmışız. Ulaştırmada, sanayide, enerji alanında, tarımda birçok alanda yüzlerce eser memlekete kazandırılmış. Onlar hayal edemediği için sanki hepsi seçime hazırlık gibi düşünüyorlar.

"Bir tane açılış yaptıramadılar. Varsa onlar da yapsın"

Sayın Kılıçdaroğlu, Eskişehir'e mitinge geldi. Ondan bir hafta önce de Sayın Cumhurbaşkanı'mız geldi, yaklaşık 100'e yakın tesisin toplu açılışını yaptı; 4 milyar lira. Sayın Kılıçdaroğlu da ilk defa Eskişehir'e geliyor. Eskişehir'de büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyeleri onlarda. Bir tane açılış yaptıramadılar. Varsa onlar da yapsın. Zaman zaman görüyoruz. Heykel açıyorlar, musluk takıyorlar, o şekilde oluyor. Tesis dediğin vatandaşımıza doğrudan herkese temas edebilecek noktalar olması lazım. Ulaştırma, enerji, savunma diyoruz, toplu konut; bunların hepsi bizim vatandaşımıza doğrudan dokunan, doğrudan faydasına olan etkisi çok geniş hizmetlerimiz.

"Bu işten hem milletimiz hem devletimiz kazançlı çıkacak"

Dönmez, "Gabar petrolünün keşfi sonrası akaryakıt fiyatlarında indirim olur mu?" sorusu üzerine, bu konuda henüz işin başında olduklarını ve bunun keşif kuyusu olduğunu belirterek şu açıklamayı yapıt:

2020'de ilk keşif yaptığımızda da benzer sorular vardı. Biz hep demiştik ki bu işten hem milletimiz hem devletimiz kazançlı çıkacak. Yeter ki biz sahayı üretime alalım. Şu anda da daha henüz tam üretime geçmiş değiliz.

"Gabar'daki kuyu günlük 1.300 hatta 1.500 varil veriyor"

Dönmez, Gabar'daki petrolün ekonomik değeri ve sahada yeni bir çalışmanın olup olmadığı sorusuna ilişkin, olarak şu yanıtı verdi:

Gabar'daki petrol miktarı yaklaşık 1 milyar varil. Şimdi üretilebilir kısmıyla ilgili olarak tabii tam net değeri vermek için 2-3 daha kuyu açılacak. Şu anda ilk kuyunun verileri çok iyi. Günlük 1.300 hatta 1.500 varil veriyor. İlk kuyuya göre arkadaşlarımız yüzde 60 civarında bu brüt rezervin yüzde 60-65'ini üretebiliriz şeklinde değerlendiriyorlar.

"Akdeniz'de de Abdülhamid Han gemimizin çalışmaları devam ediyor"

Akdeniz'deki hidrokarbon arama çalışmalarındaki son duruma da değinen Dönmez, şu açıklamayı yaptı:

Akdeniz'de de Abdülhamid Han gemimizin çalışmaları devam ediyor. Oruç Reis sismik araştırma gemimiz de var. Bazı yerlerden olumlu işaretler almamıza rağmen bugüne kadar somut bir keşif yakalayamadık. Yine kendi deniz yetki alanlarımızda aramalarımıza devam edeceğiz.

Nükleer santraller

Türkiye'deki ikinci ve üçüncü nükleer santrallerin Sinop ve Trakya'da kurulabileceğine yönelik oluşan gündemin sorulması üzerine Dönmez, şunları anlattı:

Birinciyi Akkuyu'da inşa ediyoruz. İnşallah ikincisi Sinop'ta olacak. Trakya'yla ilgili olarak da yer tespit çalışmaları hala devam ediyor. Biz yeri de hazırlamak istiyoruz çünkü bu tip büyük projelerde yer etütleri, çevresel etkiler, yerle ilgili kullanım izinlerinin alınması vesaire bunlar zaten hakikaten birkaç yıl tüketen işler. Biz bunun ÇED raporu daha başta olmak üzere zemin etütleri ve arazinin kullanım haklarına ilişkin süreçleri bir taraftan sanki santral hemen yarın başlayacakmış gibi hazırlıyoruz ki herhangi bir anlaşmaya vardığımızda zaman kaybetmeyelim.

"Bunları kapatırsanız nereden elektrik üreteceksiniz?"

Bakan Fatih Dönmez, 14 Mayıs seçimlerinin ardından bakanlık görevinin devam etmemesi durumunda, başlanan yatırımların akıbetinin sorulması üzerine şunları söyledi:

14 Mayıs'tan sonra bu projeler zaten devam edecek. Çünkü bu bakandan bakana değişen politikalar değil, başından beri enerjide bağımsız olmak güçlü Türkiye olmanın en önemli araçlarından biri olarak gören bir Cumhurbaşkanı'mız var. Biz olmasak bile bizden sonra gelecek arkadaşlarımız hiç şüphesiz bu projeleri, bu yatırımları devam ettirecektir. Benim endişem yok. Hani biz olmazsak da başkaları gelirse onu bilemem. Onların birçok taahhütleri var; 'Nükleer güç santralini durduracağız.' Hatta şimdi yeni ortakları, 'Bu kadar baraja ihtiyaç yok' diyorlar. Rüzgar santrallerine bile karşı çıkıyorlardı. Onların ne yapacağını kestirmek zor. Açıkçası maazallah bizi karanlık günler bekliyor demektir. Bunları kapatırsanız nereden elektrik üreteceksiniz? Yaparlar mı? Yapabilirler çünkü onların Belediye Başkanı kalktı, İstanbul'da temel atmama töreni yaptı. Hatta üstüne üstlük bir başka yerde metroda istasyonu doldurdu. Bunlardan korkulur. Bizim petrol kuyularımıza da beton bile atabilirler.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin açılışı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin bu yıl açılışının beklendiği, buna dair gecikmenin söz konusu olup olmadığının sorulması üzerine Dönmez, şöyle dedi:

Akkuyu NGS 2018'de temeli atıldığında konuşulan tarih 29 Ekim 2023'tü. Çünkü teknik olarak Cumhuriyet 101'inci yaşına 30 Ekim'de giriyor. Onlarla da konuşmamızda 'biz ekimden sonra fiilen deneme üretimlerine başlarız' demişlerdi, o programda bir değişiklik yok. 2023'ün sonuna doğru ilk elektrik üretimleri başlayabilir. Şimdi zaten bu tip devasa nükleer santrallerde işletmeye alma süreleri 1 yıl sürüyor; denemeler yapmak zorundasın, kontroller yapmak zorundasınız. Bunun kendisine özgü bir işletmeye alma, devreye alma prosedürü var, ondan kaynaklı olarak süre biraz daha uzun olur.

Nükleer tesis süreciyle yurt dışı kontrolü

"Nükleer tesis süreciyle beraber Türkiye, yurt dışından bir kontrole tabi olacak mı?" sorusunu cevaplayan Dönmez, şöyle konuştu:

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı üyesi olduğumuz için onların gözetimi, denetimi altında yürütüyoruz. Nükleer güç santrali kuracaksınız dünyada bu denetimlere tabi olmak durumundasınız. Biz de bugüne kadar bu denetimleri açtık, onların gözetimi altında yaptık. Sahaya nükleer yakıt geldikten sonra o yakıtın depolandığı alanla alakalı olarak tabii ki artık ikinci derece, bir ileri derece güvenlik tedbirleri alınıyor.

Karadeniz gazı ilk ay abonelere bedava

Karadeniz gazıyla ilk ay tüm abonelere doğalgaz faturalarının ücretsiz olmasının toplam bütçesiyle ilgili soru üzerine Dönmez, şu yanıtı verdi: