Enes Kanter, Ağlama Duvarı'nda dua ederek poz verdi

Enes Kanter, Ağlama Duvarı'nda dua ederek poz verdi

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter Freedom Kudüs’te Yahudilerle birlikte Ağlama Duvarı'nda dua etti.

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics takımında forma giyen Enes Kanter, geçtiğimiz yıl ABD vatandaşı olmuştu.

Adını Enes Kanter Freedom olarak değiştiren FETÖ üyesi, her fırsatta Türkiye karşıtı faaliyetler yürütmesiyle biliniyor.

Enes Kanter, şimdi de Kudüs'ü ziyaret etti, Ağlama Duvarı'na gitti.

Taşların arasına dilek kağıdı bıraktı

Ağlama Duvarı'nda bol bol dua eden Kanter, taşların arasına bir de dilek kağıdı bıraktı.

Öte yandan geziyi izleyen Hindistan medyasına göre Enes Kanter Freedom, İsrailli yetkililer tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.

Enes Kanter, Ağlama Duvarı'nda dua ederek poz verdi

"Şimdiye kadar bulunduğum en kutsal yer"

Times of India'nın haberinde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 'manevi oğlum' dediği ABD vatandaşı Kanter, 'İçten bir Müslüman-Yahudi' olarak tanımlandı.

Kanter'in sıkı bir İsrail destekçisi olduğu vurgulanan haberde, Ağlama Duvarı çevresine geldiğinde uzun boylu FETÖ'cünün şöyle dediği aktarıldı:

"Buradayken hislerimi kelimelerle ifade etmek zor. Burası şimdiye kadar bulunduğum en kutsal yer."





Basketbol organizasyonunda boy gösterecek

Kanter son olarak, İsrail'de Yahudi, Hıristiyan ve Müslüman çocukların birlikte katılacağı bir basketbol organizasyonunda boy gösterecek.