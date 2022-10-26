Enflasyon ne zaman açıklanacak? Ekim ayı enflasyon oranları belli oldu mu?

Enflasyon rakamlarının ilan edileceği tarih takip ediliyor. Enflasyon rakamları sonrası yeni yılda memur ve memur emeklilerinin alacağı maaş belli olacak. Peki enflasyon ne zaman açıklanacak?

Ekim ayı enflasyon rakamları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Her sene yıl sonuna doğru memur ve emekli zammı hesaplamaları başlıyor. Memur ve memur emeklilerinin alacağı maaş ile ilgili detaylar mnerak edilirken Merkez Bankası'nın anketine göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,73 iken, bu anket döneminde yüzde 67,78 oldu.

Enflasyon ne zaman açıklanacak?

TÜİK, Ekim ayı enflasyon verilerini 3 Kasım 2022 tarihinde ve saat 10.00'da duyurmuş olacak.

Enflasyon beklentisi ne oldu?

Enflasyon beklentisinin ne kadar olduğu da merak edildi. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde % 67,73 olarak gerçekleşmişti. Bu anket döneminde ise %67,78 olarak gerçekleşti. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde % 36,74 iken, bu anket döneminde %37,34 olmuş oldu. Ayrıca 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla % 20,63 ve % 21,17 olarak gerçekleşti.