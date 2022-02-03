Enflasyon oranı açıklandı mı, kaç oldu? Ocak 2022 enflasyonu

Enflasyon oranı açıklandı mı, kaç oldu? Ocak 2022 enflasyonu

Ayın ilk günlerinde TÜİK tarafından açıklanan aylık enflasyon oranları, milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Peki 2022 Ocak enflasyon oranı açıklandı mı? Ocak enflasyon oranı yüzde kaç?

Ekonomi gündemini takip eden milyonlarca vatandaşın gözü kulağı Türkiye İstatistik Kurumu‘ndan (TÜİK) gelecek son dakika açıklamalarında…

TÜİK tarafından paylaşılan enflasyon verileri, zamları ve kira artış oranlarını etkiliyor.

Her ayın ilk günlerinde açıklanan enflasyon oranlarını takiben binlerce vatandaş sabah saatlerinden itibaren "Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" sorusunu araştırıyor.

Peki enflasyon açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Ocak ayı enflasyonu ne kadar, yüzde kaç? İşte 2022 Ocak ayı enflasyon oranı...

OCAK 2022 ENFLASYONU YÜZDE KAÇ?

2022 Ocak ayına ait enflasyon oranı 3 Şubat Perşembe günü saat 10.00'da açıklandı.

TÜİK'in açıkladığı rakama göre enflasyon, ocakta yüzde 11,10 artarken yıllık bazda yüzde 48,69 oldu.

TÜFE'de (2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 11,10, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,10, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,69 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,58 artış gerçekleşti.