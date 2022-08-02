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- Enflasyonun düşmesi küresel ekonomide yaşanacaklara bağlı
Enflasyonun düşmesi küresel ekonomide yaşanacaklara bağlı
Yarın TÜİK tarafından saat 10.00'da enflasyon bilgisi açıklanmadan önce uzman bir isimden gelecek veriyi Ensonhaber okurları için değerlendirmesini rica ettik.
- Özel Haber
- 02.08.2022 - 16:12
- Güncelleme : 02.08.2022 - 18:35
Aslı Didari asli.didari@gmail.com
İstanbul Aydın Üniversitesi, Doktor Öğretim Üyesi Murat Adil Salepçioğlu, yarın açıklanacak enflasyon verisi öncesinde açıklanan PMI verilerini değerlendirdi ve enflasyon beklentilerini aktardı.
Murat Adil Salepçioğlu, Türkiye dahil dünyada açıklanan imalat satın alma endesklerinin daralmaya doğru gittiğini, bu verilerin ve küresel gelişmeler enflasyona etki yaptığını söyledi.
Gözler enflasyon verisine çevrildi - Video
"Yıllık enflasyonun ortalama yüzde 80 gelmesi bekleniyor"
Salepçioğlu, yarın açıklanacak enflasyonun, açıklanan verilere göre analiz edildiğinde yüzde 79-80 aralığında olmasının beklendiğini belirterek konu ile ilgili açıklamasında şu konulara değindi:
- Dünyaca ve ülkece bıçak sırtı bir dönemden geçiyoruz.
- Genişletmeci para politikasının devam edeceğine ilişkin bilgiler gelmeye devam ediyor.
- İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) İstanbul için açıkladığı yıllık enflasyon verisi yüzde 99,11 oldu. Tabii bu diğer illerin katılımı ile birlikte Türkiye için daha aşağıya düşecektir.
- Türkiye Ziraat Odaları Birliği'ne (TZOB) göre, temmuz ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı 9 kata yaklaştı.
- Türkiye, faiz politikasında büyüme endeksli ve istihdam odaklı bir tercih yaptı. Maaşlara ara zam yaparak enflasyonun yükünü hafifletmeye çalıştı.
- Önümüzdeki dönemde tarımsal sektör girdi fiyatlarının enflasyona baz etkisi ile enflasyonun düşüş seyri yakalayabilir.
- 2023 Mart-Nisan'da ikinci çeyreğin sonunda üçüncü çeyreğin başında düşüşe girilebilinir.
- Türkiye ilk kez iki haneli enflasyon rakamlarını görmüyor.