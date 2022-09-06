Engelli statüsündeki işçi alımı bugün saat 10.00'da yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, engelli statüsünde mülakatsız, noter kurasıyla 1.356 sürekli işçi alınacağını duyurdu. Kura çekimi bugün saat 10.00'da noter huzurunda yapılacak.

Sağlık sektöründeki yenilikler art arda gelmeye devam ediyor...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından istihdam müjdesi verdi.

Mülakatsız işçi alımı

Fahrettin Koca açıklamalarında, Bakanlığa engelli statüsündeki işçi alımının mülakatsız olacağını belirtti.

1.356 işçi alımı

Noter kurasıyla yapılması planlanan işçi alımıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Merkez ve taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, engelli statüsünde 1.356 sürekli işçi alınacak. Alımlar mülakatsız, noter kurasıyla olacak.

Saat 10.00'da yapılacak

19 Ağustos tarihinde tamamlanan başvurular için kura çekilişi, noter tarafından bugün gerçekleştirilecek.

Bugün saat 10.00’da yapılacak olan çekiliş, 'Sağlık Bakanlığı YouTube' kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Engelli statüsünde 1.356 sürekli işçi alımı için KURA ÇEKİMİ saat 10.00’da noter huzurunda yapılacak. Çekilişi https://youtube.com/user/SaglikBakanligi… kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz. Bilindiği gibi, işe alım için herhangi bir mülakat yapılmıyor. Şansınız açık, sonuçlar hayırlı olsun."