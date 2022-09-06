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    Engelli statüsündeki işçi alımı bugün saat 10.00'da yapılacak

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, engelli statüsünde mülakatsız, noter kurasıyla 1.356 sürekli işçi alınacağını duyurdu. Kura çekimi bugün saat 10.00'da noter huzurunda yapılacak.
    • 06.09.2022 - 09:29
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 10:06
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    Engelli statüsündeki işçi alımı bugün saat 10.00'da yapılacak

    Sağlık sektöründeki yenilikler art arda gelmeye devam ediyor...

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından istihdam müjdesi verdi.

    Mülakatsız işçi alımı

    Fahrettin Koca açıklamalarında, Bakanlığa  engelli statüsündeki işçi alımının mülakatsız olacağını belirtti.

    1.356 işçi alımı

    Noter kurasıyla yapılması planlanan işçi alımıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "Merkez ve taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, engelli statüsünde 1.356 sürekli işçi alınacak. Alımlar mülakatsız, noter kurasıyla olacak.

    Saat 10.00'da yapılacak

    19 Ağustos tarihinde tamamlanan başvurular için kura çekilişi, noter tarafından bugün gerçekleştirilecek.

    Bugün saat 10.00’da yapılacak olan çekiliş, 'Sağlık Bakanlığı YouTube' kanalından canlı olarak yayınlanacak.

    Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

    "Engelli statüsünde 1.356 sürekli işçi alımı için KURA ÇEKİMİ saat 10.00’da noter huzurunda yapılacak. Çekilişi https://youtube.com/user/SaglikBakanligi kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz. Bilindiği gibi, işe alım için herhangi bir mülakat yapılmıyor. Şansınız açık, sonuçlar hayırlı olsun."

    Engelli statüsündeki işçi alımı bugün saat 10.00 da yapılacak #1


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