Engin Özkoç: Son anket sonuçlarına göre CHP birinci parti

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son anket sonuçlarına göre Türkiye'de birinci partinin CHP olduğunu öne sürdü.

Türkiye'de 2023 seçimlerine geri sayım başladı.

Partiler 2023 için seçim çalışmalarına başlarken anket şirketleri de seçmenin nabzını tutmaya devam ediyor.

Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tekrar aday olurken, muhalefet kanadında ise aday belirsizliği sürüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi adaylık için öne çıkarken belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adları da dillendiriliyor.

Özellikle CHP içinde süren adaylık yarışı ittifakta belirsizlik yaratmaya devam ederken, parti içinde 'kim aday olursa olsun kazanacağız' görüşü hakim.

"Son anket sonuçlarına göre CHP Türkiye'nin birinci partisidir"

Hal böyle olunca hemen hemen her gün gelen farklı anket sonuçlarına bel bağlayan CHP'li kurmaylar, havaya girmekten geri durmuyor.

Son olarak CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Özkoç, "Son anket sonuçlarına göre CHP Türkiye'nin birinci partisidir" dedi.

Anketi paylaşmadı

Özkoç'un anketi paylaşmaması ise dikkat çekti.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldığı bir canlı yayında anketlerde AK Parti’nin önünde olduklarını ve seçimlerde birinci parti çıkacaklarını iddia etmişti.