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Engin Polat ve eşi Dilan Polat gözaltına alındı

Engin Polat ve eşi Dilan Polat gözaltına alındı Engin Polat ile Dilan Polat, İstanbul’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Çift, kara para aklama iddiasıyla bir süredir gündemdeydi.