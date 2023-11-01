Engin Polat ve eşi Dilan Polat gözaltına alındı

Bir süredir Dilan Polat ve Engin Polat çifti, kara para aklama iddiasıyla gündemde yerini koruyordu.
Gözaltına alındılar
Dilan Polat ile Engin Polat’ın, kısa süre önce İstanbul’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı belirtildi.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekiplerce yakalanan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi
İşlemleri sürüyor
Geçtiğimiz günlerde şüphelilere ait 15 şirkette arama ve dijital materyallere el koyma işlemleri gerçekleştirilmişti. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılmış, şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyallerle defterlere el konulmuştu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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