Dilan Polat ve Engin Polat davası genişliyor! Bu kez avukatın mal varlığına el konuldu Kara para aklama olayıyla gündemden düşmeyen fenomen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin mali işlerine bakan avukatları ve 28 yakınının mal varlığına tedbir kondu.

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ensonhaber.com

Sosyal medya fenomenlerini şu sıralar korku sardı.

Uzun süredir geniş bir hayran kitlesine ulaşan Dilan Polat ve eşi Engin Polat da bu isimlerden biri.

Kara para aklama olayıyla günlerdir gündemden düşmeyen çift, fenomenlerin diken üstünde olmasına neden oldu.

Televizyonlarda, sosyal medyada sık sık kendilerinden söz edilen ikili hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Murat Ağırel, MASAK’ın hazırladığı raporla mal varlıklarına el konulan ve yurt dışına çıkış yasağı getirilen Polat çiftini ele aldı.

"Avukat ve 28 yakınının mal varlıklarına tedbir kondu"

Ağırel, ailenin mali işlerine bakan avukat Ahmet Gün’ün de mal varlığına el konulduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sulh Ceza Mahkemesinden aldığım bilgiye göre Polat Ailesi'nin mali işlerine bakan avukat Ahmet Gün ve 28 yakınının (1. ve 2. derece akrabaları) mal varlıklarına tedbir kondu.”

Ne olmuştu?

Ailesiyle birlikte yaşadığı gösterişli hayatını sık sık gözler önüne seren Dilan Polat, bindiği çok sayıdaki lüks araçlar, altın ve dolar şovları ve helikopterlerle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Polat'ın bu lüks yaşamı ve paranın kaynağı kimileri tarafından sorgulandı.

Güzellik merkezi işleterek 3 yılda bu mal varlığını elde edemeyeceğini düşünenler, Polat'ı bu kez sorgulayarak gündemde tutmaya başladı.

Ardından olay giderek derinleşti ve silahlı saldırılar, uyuşturucu itirafları, kara para aklama olayları gündeme geldi.

"AVM’de günlük 750 bin TL harcıyorum"

Kısa süre önce "Türk kahvemi altın tozuyla sırf birilerini rahatsız etmek için içiyorum.'' ve "Bazen bir AVM’de günlük 750 bin TL harcıyorum." ifadelerini kullanan Dilan Polat, olay ciddiyete binince paylaşımlarına son verdi.

MASAK raporunu dikkate alan Başsavcılık, şüphelilerin suç örgütü kurduğu ve suçtan elde ettikleri mal varlıklarını akladıkları iddiasıyla harekete geçti.

Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda Dilan Polat'ın internet yoluyla yaptığı satışlardan elde ettiği kurum gelirlerinin vergi matrahını azaltmak amacıyla sahte belge kullanmış olabileceği değerlendirmesi yapıldı.